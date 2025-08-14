Пламен Константинов: Отхвърлил съм поне 10 оферти, за да остана в Локомотив (Новосибирск)

Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов говори пред колегата Румен Генов и “Народен спорт” във Варна.

“Тя добрата оферта е идвала. Аз сигурно до сега съм отхвърлил поне 10 пъти други варианти. Такава организация като в в Локомотив (Новосибирск) не съм виждал никъде и такова отношение където и да е било. Бил съм в 9 шампионата, но не съм виждал такова отношение и такава организация. Сигурно си има някакви минуси като разстояние, като часова разлика. Разбира се, не е като живот в Италия, но това са дребни неща, пълно щастие няма никъде. Но като събереш всички плюсове, това е причината да съм там 10-ата година”, заяви Пламен Константинов.