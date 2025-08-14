Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пламен Константинов: Отхвърлил съм поне 10 оферти, за да остана в Локомотив (Новосибирск)

Пламен Константинов: Отхвърлил съм поне 10 оферти, за да остана в Локомотив (Новосибирск)

  • 14 авг 2025 | 20:13
  • 708
  • 0
Пламен Константинов: Отхвърлил съм поне 10 оферти, за да остана в Локомотив (Новосибирск)

Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов говори пред колегата Румен Генов и “Народен спорт” във Варна.

Андрей Жеков се завръща в Локомотив (Новосибирск)
Андрей Жеков се завръща в Локомотив (Новосибирск)

“Тя добрата оферта е идвала. Аз сигурно до сега съм отхвърлил поне 10 пъти други варианти. Такава организация като в в Локомотив (Новосибирск) не съм виждал никъде и такова отношение където и да е било. Бил съм в 9 шампионата, но не съм виждал такова отношение и такава организация. Сигурно си има някакви минуси като разстояние, като часова разлика. Разбира се, не е като живот в Италия, но това са дребни неща, пълно щастие няма никъде. Но като събереш всички плюсове, това е причината да съм там 10-ата година”, заяви Пламен Константинов.

Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка във Варна
Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка във Варна
Пламен Константинов: Разчитаме, че отново ще можем да се борим за медалите в Русия в края на сезона
Пламен Константинов: Разчитаме, че отново ще можем да се борим за медалите в Русия в края на сезона
Следвай ни:

Още от Волейбол

Андрей Жеков се завръща в Локомотив (Новосибирск)

Андрей Жеков се завръща в Локомотив (Новосибирск)

  • 14 авг 2025 | 19:47
  • 1036
  • 0
Капитанката на Марица стана майка за първи път

Капитанката на Марица стана майка за първи път

  • 14 авг 2025 | 19:10
  • 764
  • 0
Драган Нешич: Имаме шансове за полуфинал, това Световно дава много опит

Драган Нешич: Имаме шансове за полуфинал, това Световно дава много опит

  • 14 авг 2025 | 19:01
  • 728
  • 0
Пирин взе опитен посрещач за първо ново попълнение

Пирин взе опитен посрещач за първо ново попълнение

  • 14 авг 2025 | 18:53
  • 504
  • 0
Ето къде ще играят най-добрите волейболисти на ВК Люлин през следващия сезон

Ето къде ще играят най-добрите волейболисти на ВК Люлин през следващия сезон

  • 14 авг 2025 | 18:50
  • 545
  • 0
Деян Нинов в Block Out: Обявиха, че Левски е с най-добрата школа в Европа, а ние от ВК Люлин ги побеждаваме редовно

Деян Нинов в Block Out: Обявиха, че Левски е с най-добрата школа в Европа, а ние от ВК Люлин ги побеждаваме редовно

  • 14 авг 2025 | 18:14
  • 1415
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сабах 0:2 Левски, "сините" довършиха съперника

Сабах 0:2 Левски, "сините" довършиха съперника

  • 14 авг 2025 | 20:29
  • 87862
  • 156
Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали

Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали

  • 14 авг 2025 | 19:24
  • 12797
  • 9
След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 61046
  • 76
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 28471
  • 144
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  • 14 авг 2025 | 15:20
  • 24195
  • 24
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 8923
  • 17