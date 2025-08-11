Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка във Варна

Популярни
  11 авг 2025
  • 806
  • 0
Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов изведе водения от него носител на Купата на Русия Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка във Варна.

Ежегодно Локомотив започва лятната си подготовка с лагер във Варна

От тима на Локомотив отсъстват двама волейболисти, които се очакват да бъдат титуляри за тима от Новосибирск. Това са националът Симеон Николов, който е на лагер с националния отбор на България в Самоков и капитанът на националния тим на Белгия Сам Деруу, който тренира с “червените дяволи” за световното първенство във Филипините.

Днес волейболистите на Локомотив направиха първа тренировка в зала “Конгресна” на Двореца на културата и спорта във Варна.

Състав на Локомотив (Новосибирск) за сезон 20025/2026:

Разпределители:

Вадим Ожиганов

СИМЕОН НИКОЛОВ (тренира с националния отбор на България за Световното първенство във Филипините)

Диагонали:

Иля Казаченков

Раджаб Шахбанмирзаев.

Посрещачи:

Омар Курбанов

Александър Маркин

Егор Феоктистов

Андрей Гуляев

Тимофей Бенкович

Сам Деруу (тренира с националния отбор на Белгия за Световното първенство във Филипините)

Централни блокировачи:

Илияс Куркаев

Дмитрий Лизик

Юрий Бражнюк

Михаил Вишняков

Либера:

Семен Кривитченко

Сергей Мелкозьоров.

