Андрей Жеков се завръща в Локомотив (Новосибирск)

  • 14 авг 2025 | 19:47
  • 1030
  • 0
Андрей Жеков се завръща в Локомотив (Новосибирск)

Бившият капитан на националния отбор на България и помощник на Джанлоренцо Бленджини в държавния тим Андрей Жеков ще се завърне в треньорски щаб на носителя на Купата на Русия Локомотив (Новосибирск).

Новината обяви старши треньорът на Локомотив Пламен Константинов пред колегата Румен Генов от “Народен спорт” във Варна.

“Тази година освен Георги Петров, който е треньор на младежите, Венислав Наумов, който е кондиционен треньор ще се завърне и Андрей Жеков, като мой помощник. Заедно със Симеон Николов ще са при нас”, заяви Пламен Константинов.

