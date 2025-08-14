Андрей Жеков се завръща в Локомотив (Новосибирск)

Бившият капитан на националния отбор на България и помощник на Джанлоренцо Бленджини в държавния тим Андрей Жеков ще се завърне в треньорски щаб на носителя на Купата на Русия Локомотив (Новосибирск).

Новината обяви старши треньорът на Локомотив Пламен Константинов пред колегата Румен Генов от “Народен спорт” във Варна.

Традиционно Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) стартират подготовката за новия сезон в зала “Конгресна” на Двореца на културата и спорта.

“Тази година освен Георги Петров, който е треньор на младежите, Венислав Наумов, който е кондиционен треньор ще се завърне и Андрей Жеков, като мой помощник. Заедно със Симеон Николов ще са при нас”, заяви Пламен Константинов.

