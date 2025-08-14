Пламен Константинов: Разчитаме, че отново ще можем да се борим за медалите в Русия в края на сезона

Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов коментира, заедно с воденият него носител на Купата на Русия Локомотив (Новосибирск), че разчитат, че отново ще могат да се борят за медалите в Русия в края на сезона.

Андрей Жеков се завръща в Локомотив (Новосибирск)

Константинов говори пред колегата Румен Генов от “Народен спорт” във Варна.

Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка във Варна

Традиционно Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) стартират подготовката за новия сезон в зала “Конгресна” на Двореца на културата и спорта.

"Горе-долу всяка година си поставяме такава задача - да се борим за медалите. Как ще станат нещата, никой не може да каже със сигурност, най-вече защото когато вземеш нов разпределител, тръгваш от нулата, всичко трябва да настройваш наново. Моите очаквания са за една по-трудна първа половина на първенството докато се намерят автоматизмите вътре. Но разчитаме, че ще можем да се борим за медалите в края на сезона както направихме миналата година", сподели Константинов.