Здрав сблъсък в Пловдив

  • 15 авг 2025 | 08:05
Локомотив (Пловдив) и Славия се изправят един срещу друг на стадион "Локомотив" в мач от петия кръг на efbet Лига. Главен съдия на битката ще бъде Станимир Тренчев. Срещата се очертава да е много важна за двата отбора, които имат различни цели в първенството - домакините се стремят да затвърдят позициите си в горната част на таблицата, докато гостите се нуждаят от точки, за да се измъкнат от дъното.

"Смърфовете" заемат петата позиция в класирането с 8 точки от 4 изиграни мача, като "черно-белите" имат впечатляваща защита с едва един допуснат гол. Пловдивчани остават непобедени от началото на сезона, което им дава добра основа за преследване на челните места. В последния кръг Локо завърши 0:0 с Арда в Кърджали.

Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали
Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

От своя страна, Славия се намира в тежка ситуация, заемайки 14-то място с едва 1 точка от 4 срещи. "Белите" имат сериозни проблеми в защита, допускайки 9 гола, което е един от най-слабите показатели в лигата. В последния кръг от шампионата отборът на Златомир Загорчич допусна тежка загуба с 0:3 от Лудогорец в София.

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия
4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - СЛАВИЯ

Начало: 21:15 часа
Стадион: Локомотив, Пловдив
Главен съдия: Станимир Тренчев

