  Sportal.bg
  Славия
  Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

  9 авг 2025 | 07:30
Славия и Лудогорец се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят започва в 21:15 часа на стадион "Александър Шаламанов" и ще бъде ръководен от главния съдия Волен Чинков. "Белите" ще търсят първата си победа в шампионата, докато шампионите от Разград се стремят да продължат силното си представяне и да затвърдят позицията си в челото на класирането.

Разликата между двата отбора в класирането е драстична след първите три кръга. Лудогорец заема второто място с пълен актив от 9 точки, като "орлите" имат впечатляваща голова разлика от 8:1. От друга страна, Славия се намира в дъното на таблицата на 13-та позиция с едва 1 точка.

Славия преминава през труден период с две загуби и едно равенство в първите три кръга на efbet Лига. "Белите" започнаха сезона с равенство 2:2 срещу Ботев (Враца), последвано от загуби срещу Добруджа с 2:1 и Левски с 2:0. Лудогорец, от своя страна, демонстрира отлична форма с три победи в efbet Лига. Походът на шампионите в Европа продължава, като преди дни разградчани завършиха наравно 0:0 с Ференцварош. Реваншът между двата тима ще бъде следващата седмица.

В последните пет сблъсъка между двата отбора Лудогорец има превес с три победи срещу една за Славия и едно равенство.

