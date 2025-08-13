Славия започна подготовка за новия сезон

Вчера волейболистките на Славия дадоха старт на подготовката си за предстоящия сезон в женската Национална волейболна лига.

“Белите” ще изминат пътя към новите предизвикателства с амбиция, дисциплина и желание за силно представяне.

“Първите две седмици ще се готвим в София, а от 26 Август до 5 Септември женският ни тим ще проведе интензивен подготвителен лагер в Етрополе.

Първият мач за сезон 2025/2026 е насрочен за 17 октомври, когато бъдем домакин на вечния съперник ЦСКА – двубой, който обещава много емоции за феновете.

Пожелаваме на нашите момичета здраве, спортен късмет и успешен сезон, изпълнен с победи и незабравими мигове на игрището!”, написаха от Славия.