Популярни
»

Гледай на живо

Серията без успех за ЦСКА продължи и срещу Черно море - на живо с отзивите след 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Славия 0:0 Лудогорец

Славия 0:0 Лудогорец

  • 9 авг 2025 | 21:15
  • 3265
  • 1
Славия 0:0 Лудогорец

Славия и Лудогорец играят при резултат 0:0 в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" е ръководен от главния съдия Волен Чинков. "Белите" ще търсят първата си победа в шампионата, докато шампионите от Разград се стремят да продължат силното си представяне и да затвърдят позицията си в челото на класирането.

Разликата между двата отбора в класирането е драстична след първите три кръга. Лудогорец заема второто място с пълен актив от 9 точки, като "орлите" имат впечатляваща голова разлика от 8:1. От друга страна, Славия се намира в дъното на таблицата на 13-та позиция с едва 1 точка.

Стартови състави:

СЛАВИЯ: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Варела, 71. Кристиян Стоянов, 77. Емил Стоев, 73. Иван Минчев, 18. Кристиян Балов, 88. Тони Тасев, 10. Янис Гермуш;

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Серджио Падт, 2. Ерик Андерсон, 8. Мунир Шуиар, 11. Кайо Видал, 18. Ивайло Чочев, 23. Дерой Дуарте, 24. Оливие Вердон, 29. Ив Биле, 30. Педро Нареси, 42. Симеон Шишков, 55. Идан Нахимас;

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 68642
  • 279
Танчо Калпаков: Не съм взел прибързано това решение, но смятам, че е правилно

Танчо Калпаков: Не съм взел прибързано това решение, но смятам, че е правилно

  • 9 авг 2025 | 18:55
  • 859
  • 0
Втора лига на живо: гол в Горна Оряховица

Втора лига на живо: гол в Горна Оряховица

  • 9 авг 2025 | 20:25
  • 26314
  • 3
Грешните тактически решения в отбрана за ЦСКА, които донесоха загубата от Локо (Пловдив)

Грешните тактически решения в отбрана за ЦСКА, които донесоха загубата от Локо (Пловдив)

  • 9 авг 2025 | 17:57
  • 1474
  • 2
Партизан (Червен бряг) спечели в Левски

Партизан (Червен бряг) спечели в Левски

  • 9 авг 2025 | 17:48
  • 675
  • 1
Феновете на Локо (Пд) плащат по 10 лева в Кърджали

Феновете на Локо (Пд) плащат по 10 лева в Кърджали

  • 9 авг 2025 | 16:39
  • 1601
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 68642
  • 279
Втора лига на живо: гол в Горна Оряховица

Втора лига на живо: гол в Горна Оряховица

  • 9 авг 2025 | 20:25
  • 26314
  • 3
Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

  • 9 авг 2025 | 16:32
  • 32179
  • 43
ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

  • 9 авг 2025 | 15:48
  • 30936
  • 96
Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

  • 9 авг 2025 | 19:55
  • 14346
  • 23