Славия 0:0 Лудогорец

Славия и Лудогорец играят при резултат 0:0 в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" е ръководен от главния съдия Волен Чинков. "Белите" ще търсят първата си победа в шампионата, докато шампионите от Разград се стремят да продължат силното си представяне и да затвърдят позицията си в челото на класирането.

Разликата между двата отбора в класирането е драстична след първите три кръга. Лудогорец заема второто място с пълен актив от 9 точки, като "орлите" имат впечатляваща голова разлика от 8:1. От друга страна, Славия се намира в дъното на таблицата на 13-та позиция с едва 1 точка.

Стартови състави:

СЛАВИЯ: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Варела, 71. Кристиян Стоянов, 77. Емил Стоев, 73. Иван Минчев, 18. Кристиян Балов, 88. Тони Тасев, 10. Янис Гермуш;

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Серджио Падт, 2. Ерик Андерсон, 8. Мунир Шуиар, 11. Кайо Видал, 18. Ивайло Чочев, 23. Дерой Дуарте, 24. Оливие Вердон, 29. Ив Биле, 30. Педро Нареси, 42. Симеон Шишков, 55. Идан Нахимас;