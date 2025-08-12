Популярни
Славия се раздели с футболист без официален мач за "белите"

  • 12 авг 2025 | 17:37
  • 1133
  • 1

Славия се раздели с Карим Атумани, обявиха от клуба. Договорът на 24-годишния защитник беше разтрогнат по взаимно съгласие. Националът на Коморските острови и бивш футболист на Монпелие Б и Дижон Б е с тежка контузия и се нуждае от продължително лечение.

Атумани участва в предсезонната подготовка на отбора и игра в контролните мачове с ЦСКА 1948 и шотландския Дънфърмлайн.

Славия привлече футболист от Коморските острови
Славия привлече футболист от Коморските острови

"ПФК Славия пожелава здраве и успехи на Карим Атумани в кариерата му занапред", написаха от "Овча купел".

