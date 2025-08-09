Популярни
Руи Мота: Славия ни даде сериозен отпор

  • 9 авг 2025 | 23:26
  • 382
  • 0

Наставникът на Лудогорец Руи Мота поздрави тима си след успеха с 3:0 над Славия.

"Искам да поздравя отбора за трите точки. Бяха важни за нас особено в такъв цикъл. Нямаше как да го постигнем, ако всички не се бореха така. Никога не е лесно. Започнахме добре мача. Имахме проблеми, които успяхме да превъзмогнем. Славия ни даде сериозен отпор. Вкарахме втори гол и видях как футболистите се раздават на терена. Има какво да подобряваме, но следваме пътя си. Първият гол винаги е много важен за всеки отбор. Славия имаше положения и съм щастлив, че не допуснахме гол. Момчетата разбират, че всеки един трябва да бъде на 100 процента. Имаме дълъг път пред себе си. След мач приоритетът винаги е да починем. До момента приоритет беше Славия. Знам, че ще влезем готови срещу Ференцварош".

