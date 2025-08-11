Арда 0:0 Локомотив (Пловдив)

Отборите на Арда (Кърджали) и Локомотив (Пловдив) играят при резултат 0:0 в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига.

Първата интересна ситуация дойде в 12-ата минута, когато Жулиен Лами центрира в наказателното поле към Франсиско Политано, който отправи удар с глава, но стражът на докамините се справи, избивайки кълбото в корнер.

Стартови състави:



Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 11. Андре Шиняшики, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 23. Емил Виячки, 33. Иван Тилев, 39. Антонио Вутов, 45. Иснаба Мане, 8. Лъчезар Котев



Локомотив: 1. Боян Милосавлевич, 2. Адриан Кова, 23. Мартин Русков, 13. Лукас Риян, 21. Енцо Еспиноса, 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али, 99. Жулиен Лами, 94. Каталин Ицу, 10. Франсиско Политано, 14. Димитър Илиев