Арда 0:0 Локомотив (Пловдив)

  • 11 авг 2025 | 21:15
  • 3553
  • 6
Арда 0:0 Локомотив (Пловдив)

Отборите на Арда (Кърджали) и Локомотив (Пловдив) играят при резултат 0:0 в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига.

Първата интересна ситуация дойде в 12-ата минута, когато Жулиен Лами центрира в наказателното поле към Франсиско Политано, който отправи удар с глава, но стражът на докамините се справи, избивайки кълбото в корнер.

АРДА – ЛОКОМОТИВ (ПД) 0:0

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 11. Андре Шиняшики, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 23. Емил Виячки, 33. Иван Тилев, 39. Антонио Вутов, 45. Иснаба Мане, 8. Лъчезар Котев

Локомотив: 1. Боян Милосавлевич, 2. Адриан Кова, 23. Мартин Русков, 13. Лукас Риян, 21. Енцо Еспиноса, 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али, 99. Жулиен Лами, 94. Каталин Ицу, 10. Франсиско Политано, 14. Димитър Илиев

Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

Руи Мота: Готови сме с плана за мача! Ще направим всичко възможно, за да постигнем целта

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Нов договор за нападател на Ботев (Враца)

Златко Янков стана шеф в Черноморец

Помощникът на Танчо Калпаков също напуска Монтана

Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

