  • 14 авг 2025 | 12:40
Бешикташ със запитване за Санчо, той не иска в Турция

Турският Бешикташ е отправил запитване за Джейдън Санчо към английския Манчестър Юнайтед, с който футболистът все още има договор. Намерението на гранда от Истанбул е да проучи ситуацията относно евентуален трансфер на 25-годишното крило. Самият Санчо засега отхвърля подобен вариант, тъй като не е готов да се присъедини към тим от Суперлигата на Турция.

Германският Борусия (Дортмунд) и италианският Ювентус остават в конкуренцията за подписа на Джейдън Санчо. Английските медии твърдят, че негово желание е да за трети път да премине при "жълто-черните".

