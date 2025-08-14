Манчестър Юнайтед научи първия си съперник за “Карабао Къп”

Манчестър Юнайтед стартира участието си в “Карабао Къп” с гостуване на четвъртодивизионния Гримсби Таун. Двубоят е от втория кръг на турнира, в който има два изцяло елитни сблъсъка - Борнемут посреща Брентфорд, а Уулвърхамптън е домакин на Уест Хам.

Общо 11 отбора от Премиър лийг започват участието си от втория кръг на турнира, а останалите девет ще се включат в третия кръг.

В другите сблъсъци с участието на отбори от Висшата лига Фулъм приема Бристол Сити, Брайтън гостува на Оксфорд Юнайтед, Бърнли домакинства на Дарби Каунти, Съндърланд приема Хъдърсфийлд Таун, Лийдс има визита на местния съперник Шефилд Уензди. Евертън пък ще приеме на новия си стадион Мансфийлд Таун.

През миналия сезон трофеят бе спечелен от Нюкасъл, който на финала победи Ливърпул с 2:1.