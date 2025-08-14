Мадански: В ЦСКА всичко вече е закъсняло

Доцентът по футбол и бивш помощник-треньор на ЦСКА Михаил Мадански коментира назначаването на някогашния си възпитаник Бойко Величков за спортен директор на клуба. Както е известно, Величков застана на тази позиция, след като Пауло Нога подаде оставка, изтъквайки слабия старт на отбора в efbet Лига.

"Аз мисля, че всяко назначение на български специалист на такава позиция е правилно. Още повече, че българските клубове бягат от назначаването на родни специалисти на длъжността спортен директор. Винаги съм давал за пример Арда, където спортен директор е българин в лицето на Ивайло Петков. Ето, че отборът играе в европейските клубни турнири и е на крачка от това да играе плейоф за влизане в Лига на конференциите. Нещата им се получават. Начело на отбора също е българин.

Александър Тунчев е добър специалист и го показва. За съжаление може би за треньорските постове в отборите ще трябва да се примиряваме с това чужденци да са начело на отборите. Колкото до спортните директори, е много правилно да се назначават родни специалисти. Приветствам назначението на Бойко. Познавам го и съм му бил и треньор, а след това и преподавател. Считам, че образованието, което има, ще му помогне да се справи. Още повече, че той не е конфликтна личност. Трябва на такива хора да се дава шанс и дано се справи", заяви Мадански пред "Мач Телеграф".

"В ЦСКА вече, каквото и действие да се предприеме, е закъсняло. Важното е, че се случват някои промени и ръководството се опитва да се преодолее тази криза. Мисля, че Величков ще го заболи главата още през първата седмица. Много работа го чака. Считам, че първото, което трябва да направи, е да обясни на треньорския екип някои неща. Например това, че с каквито и футболисти да е ЦСКА в този момент, не бива да се позволява треньорите да се оплакват от липса на време, слаби футболисти, както и липса на лидери", допълни той.