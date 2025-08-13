Станислав Манолев: Ако Величков изкара в ЦСКА до зимата, ще е добре

Станислав Манолев е идеален събеседник след последните събития в ЦСКА и най-вече назначението на Бойко Величков за спортен директор на клуба. Бившият национал е играл за „армейците“, а в Пирин Благоевград бе наследен именно от Величков. Ето какво каза Манолев за вестник „Мач Телеграф“.

Г-н Манолев, как бихте коментирал назначението на Бойко Величков за спортен директор на ЦСКА?

– Наблюдавах работата му, когато беше в Пирин. Целта тогава беше отборът да се върне в efbet Лига, но като гледах селекцията трудно можеше това да се случи. В крайна сметка след време Пирин не успя да се завърне и не изпълни целта си. Не се справи тогава. В ЦСКА е още по-ветровито и трудно. Периодът е доста тежък в отбора. Има малко време до затваряне на трансферния прозорец. В ЦСКА има доста футболисти, но повечето от тях нямат качествата за този отбор. Не можеш да ги махнеш всичките и да вземеш други на тяхно място. Не знам как го мислят по високите етажи на клуба. Ако Величков изкара до зимата, ще е добре. В ЦСКА се искат резултати в крайна сметка. Според мен така стоят нещата.

Твърди се, че Бойко Величков ще вземе цялата спортно-техническа власт в ЦСКА. Ще се справи ли с тази тежка задача?

– Не знам Величков какво се е разбрал с шефовете на клуба. Може да имат договорка и да му се даде картбланш. Но това, което видях от него в Пирин, за мен не беше достатъчно. В ЦСКА мисля, че той няма да се справи.

Как бихте коментирал постоянните промени при „червените“?

– Според мен в ЦСКА се направиха много неправилни ходове. Доста неправилни назначения имаше. Затова са такива и резултатите. Като се почне от скаути, мине се през директорите и се стигне до селекцията… Нещата се навързват. Назначенията на неподходящи хора доведоха до този огромен спад. ЦСКА е голям отбор и трябва да се действа много разумно, когато си част от този клуб. Има някои хора, които просто нямат място там. Няма значение дали си голямо име за родните стандарти, или не си. Ако ти е правилна работата, ще си дълго време част от клуба. Ако не ти е правилна работата, нямаш място там. Затова ЦСКА страда. Назначават се хора, които са със спорни качества и затова се стига до този момент и тези слаби резултати. Така си мисля аз.

А каква вина има треньорът Душан Керкез за слабите резултати?

– И треньорът също има вина. Всички, които са в ЦСКА, имат вина за слабото представяне! Керкез има вина за това, че като е застанал начело на отбора, не е казал, че иска до тази дата конкретните футболисти и селекцията да бъде направена. Като не е осъществена правилната селекция, на теб ти остава да работиш с играчите, които имаш. Всеки треньор си има стил на игра и визия за футболисти. Той може да има един стил на игра, но явно няма точните изпълнители. Няма ги тези, с които да реализира идеите си. Съответно и нещата не стават. На Керкез вината му е, че е позволил това нещо. За мен реалната цел на ЦСКА трябва да е шестицата. С тази игра и тези футболисти, не виждам какво повече може да се постигне. Публиката на този клуб е много темпераментна и като липсват резултатите, напрежението е огромно. Постоянно! Според мен трябва да се изгради стил на игра. Ама вече не може и големи резултати да искаш, защото явно ги няма точните футболисти в отбора. За какви резултати да говорим?! Керкез за титла говореше, а малко след това той самият го каза, че в отборът няма лидер. Липсват точните кадри.

ЦСКА привлече голмайстора на елита Леандро Годой от Берое. Ще помогне ли този трансфер за амбициите на „армейците“?

– Миналата година искаха да атакуват титлата с един нападател! Как да се получи? Това за мен е неразумно! Както от треньорите, така и от скаутите и директорите, и всички замесени. Ще дам един пример. В Интер имат четирима нападатели. Всички са равностойни, а ЦСКА искаше с един Питас да гони титлата. Това за мен е нереално.