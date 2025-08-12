Популярни
  ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  12 авг 2025
  • 2088
  • 0
Слушай на живо: Арда (Кърджали) - ЦСКА

ЦСКА ще привлече бившия младежки национал на Португалия Бруно Жордао, който е собственост на Радомяк Радом (Полша), съобщават полските медии.

Жордао играе като дефанзивен халф, но може да играе и малко по-напред в средата на терена, става ясно от информацията за него в Transfermarkt. От началото на сезона той има две асистенции и два жълти картона в четири мача. В два от тях той играе по 90 минути, а в другите два – 45′ и 78′.

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

"Българите са толкова решени да привлекат бившия младежки национал на Португалия и ексиграч на Уулвърхемптън Уондърърс, че бомбардират полския клуб с оферти. Последната оферта, на стойност около половин милион евро, е посрещната със задоволство от ръководството на Радом. Ключовият полузащитник скоро ще напусне Полша”, пише “Weszlo”.

"ЦСКА се прицели отдавна в Жордао. Предлагат му огромен финансов тласък, поради което самият играч е одобрил преминаването си в България. Радомяк също не се колебае, тъй като ще получи солидна сума. Клубът не възнамеряваше да продава играчи това лято, като отхвърли няколко оферти, но в този случай промени решението си. Със сигурност защото биха загубили Бруно безплатно в края на сезона, но и защото Жордао ще бъде един от най-големите трансфери на клуба”, добавя медията.

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Преди да премине в Полша той е бил собственост на елитния английски Уулвърхемптън, като междувременно е играл под наем в италианския Лацио.

