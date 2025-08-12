Стойчо Младенов с интересно мнение за Пауло Нога и Георги Иванов

ЦСКА е освободил много качествен човек в лицето на Пауло Нога, твърди легендата на “армейците” Стойчо Младенов. Според него Нога е можел да бъде полезен на друга позиция в клуба.

"Не изграждаме треньори, които да работят в детско-юношеския футбол. За Нога имам информация от топ-места в португалския футбол, че е изключително качествен именно в детско-юношеския футбол. В организирането и в подбора на деца. Той е на много високо ниво. Освободихме много качествен човек", сподели пред БНТ Младенов.

Той подкрепя новото правило на футболния съюз за налагане на повече български играчи и даде своята оценка за работата на президента на централата, Георги Иванов.

“Аз съм “за”. Още положителни решения трябва да взима, още по-категоричен трябва да бъде. Не трябва да се съобразява с абсолютно никого. Той е млад, обградил се с хора, които аз познавам, особено двама от тях, които са компетентни и знаещи. Малко бавно се развиват нещата и се взимат решенията. Трябва да бъде по-категоричен, по-твърд и по-бързо да взима решенията, за да може българският футбол да излезе от тази ситуация, в която е", допълни бившият национален футболист и треньор.

Снимки: Sportal.bg