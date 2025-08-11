Мениджърът на Палас: Отговорихме брилянтно

Популярни
Мениджърът на Кристъл Палас Оливър Гласнер говори след успеха водения от него тим срещу отбора на Ливърпул в мача за Къмюнити Шийлд.

“Първият удар в мача беше първият гол. Първият мач за сезона, и то срещу Ливърпул, започва с това, че те вкараха гол след първия си удар. Ние отговорихме брилянтно. Движехме се напред, прекарахме по-голямата част от времето в тяхната половина, изравнихме. Нямахме шанс, губехме с 1:2, но отново отговорихме брилянтно”, каза Гласнер.

“Орлите” нямаха значим трофей във витрината си буквално до преди три месеца, а сега си гарантираха златен дубъл, след като по-рано триумфираха и в турнира за ФА Къп.

“На полувремето решихме да се придържаме към плана си и да запазим спокойствие. Знаехме, че ще имаме няколко шанса за гол и ще можем да се възползваме от тях. Играчите бяха уверени, вярваха в себе си, така че съм много доволен от днешната игра. След 90 минути и двата отбора играеха на горе-долу еднакво ниво и това ни позволява да се гордеем с резултата в мача срещу Ливърпул, шампиона на Англия”, каза още Гласнер.

 Успехът на лондончани минава отвъд постиженията в двата трофея, тъй като, за да ги спечелят те победиха двата хегемона в английския футбол от последното десетилетие Манчестър Сити и Ливърпул.

