Мениджърът на Палас: Отговорихме брилянтно

Мениджърът на Кристъл Палас Оливър Гласнер говори след успеха водения от него тим срещу отбора на Ливърпул в мача за Къмюнити Шийлд.

Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

“Първият удар в мача беше първият гол. Първият мач за сезона, и то срещу Ливърпул, започва с това, че те вкараха гол след първия си удар. Ние отговорихме брилянтно. Движехме се напред, прекарахме по-голямата част от времето в тяхната половина, изравнихме. Нямахме шанс, губехме с 1:2, но отново отговорихме брилянтно”, каза Гласнер.

Ван Дайк с остри критики към феновете на Палас заради Жота

“Орлите” нямаха значим трофей във витрината си буквално до преди три месеца, а сега си гарантираха златен дубъл, след като по-рано триумфираха и в турнира за ФА Къп.

Oliver Glasner appreciation post 🤩👏 pic.twitter.com/8OSanINLMt — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 10, 2025

“На полувремето решихме да се придържаме към плана си и да запазим спокойствие. Знаехме, че ще имаме няколко шанса за гол и ще можем да се възползваме от тях. Играчите бяха уверени, вярваха в себе си, така че съм много доволен от днешната игра. След 90 минути и двата отбора играеха на горе-долу еднакво ниво и това ни позволява да се гордеем с резултата в мача срещу Ливърпул, шампиона на Англия”, каза още Гласнер.

Oliver Glasner is doing unbelievable work at Crystal Palace. He won the FA Cup beating Manchester City, he won the Community Shield beating Liverpool.



He developed players like Eze, Mateta, Lacroix, Muñoz and Olise.



What an unbelievable manager! 🌟 pic.twitter.com/k4mF80r5we — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 10, 2025

Успехът на лондончани минава отвъд постиженията в двата трофея, тъй като, за да ги спечелят те победиха двата хегемона в английския футбол от последното десетилетие Манчестър Сити и Ливърпул.

Oliver Glasner’s reaction to Ismaïla Sarr’s goal says it all 🙌#CommunityShield pic.twitter.com/71plx4wsRb — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 10, 2025