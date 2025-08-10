Кристъл Палас 1:2 Ливърпул, Фримпонг изведе мърсисайдци напред

Кристъл Палас и Ливърпул играят при резултат 1:2 на “Уембли” в спор за “Къмюнити Шийлд”. Юго Екитике откри резултата в четвъртата минута след асистенция на Флориан Виртц. Жан-Филип Матета изравни от дузпа в 17-ата минута, а Джереми Фримпонг се разписа в 21-ата минута.

Четири от новите попълнения излизат като титуляри и направиха официален дебют. Милош Керкез и Джереми Фримпонг са двамата крайни бранители. Флориан Виртц действа зад Юго Екитике, който е на върха на атаката. Мохамед Салах и Коди Гакпо пък са по двата фланга на нападението. Райън Гравенберх, който се очакваше да е сред титулярите, не е в групата, тъй като партньорката му е родила снощи.

Team news is IN! 👊💫 — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2025

Преди двубоя имаше минута мълчание за Диого Жота и брат му Андре Силва, които загинаха след катастрофа. По трибуните пък имаше множество транспаранти с лика на португалеца, който миналия сезон носеше екипа на Ливърпул.

Тимът на Арне Слот започна силно и след комбинация между две от новите попълнения. Виртц и Екитике на два пъти си подадоха, а французинът завърши с хубав нисък удар, като прати топката в долния ляв ъгъл на Хендерсън. В този период Ливърпул доминираше, а вратарят на лондончани направи отлично спасяване след удар на Гакпо, но нидерландецът бе в положение на засада.

It took Hugo Ekitike just 4 minutes to score ⚡️#CommunityShield pic.twitter.com/2HQHjKfOSX — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 10, 2025

От един момент Палас се събуди и изнесе малко играта. Тимът на Оливер Гласнер успя да стигне до изравняване в 17-та минута. Първо Матета бе изведен на отлична позиция, но бе спрян от Алисон. Топката се озова в Сар, който бе повален от Ван Дайк и съдията отсъди дузпа, а Матета бе точен от бялата точка. Голът даде повече увереност на играчите на Палас и те бързо организираха нова добра атака, но Мичъл я завърши с удар над вратата.

Равенството се задържа за много кратко, тъй като в 21-ата минута Джереми Фримпонг се разписа. Нидерландецът получи топката по дясното крило и опита меко да центрира, а това се превърна във великолепно изпълнение и гол. Последва пауза за вода, след която Даичи Камада получи контузия и бе заменен принудително от Уил Хюз. Темпото спадна и битката се водеше в средата на терена без опасни ситуации пред двете врати.

КРИСТЪЛ ПАЛАС - ЛИВЪРПУЛ 1:2

0:1 - Екитике (4)

1:1 - Матета (17-д)

1:2 - Фримпонг (21)

ЛИВЪРПУЛ: Алисон, Керкез, Ван Дайк, Конате, Фримпонг, Джоунс, Собослай, Виртц, Гакпо, Салах, Екитике

КРИСТЪЛ ПАЛАС: Хендерсън, Муньос, Ричардс, Лакроа, Гехи, Мичъл, Уортън, Камада, Езе, Сар, Матета

Следвай ни:

Снимки: Imago