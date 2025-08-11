Ван Дайк с остри критики към феновете на Палас заради Жота

Популярни
  11 авг 2025
Вирджил ван Дайк разкритикува феновете на Кристъл Палас, които нарушиха мълчанието в памет на Диого Жота и брат му Андре Силва преди мача за Къмюнити Шийлд на "Уембли".

Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

Докато мнозинството от феновете на Палас стояха и с уважение спазваха тишината, малка група скандираше. Други привърженици на лондонския тим ги призоваха да бъдат тихи, а феновете на Ливърпул в другия край на стадиона освиркаха, преди съдията да даде край на минутата мълчание.

„Разочароващол Това е единственото нещо, което мога да кажа. Не знам кой го направи, но имаше много хора, които се опитваха да го потушат, но това не помогна. Колко фенове имаше, 80 000? Разочароващо е да чуя това, но ако тези хора могат да се приберат у дома и да бъдат горди и щастливи, тогава…“, каза разочарованият Ван Дайк.

