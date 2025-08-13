Популярни
  3. Този път ще успеят: Нюкасъл е близо до привличането на един от най-перспективните англичани

  • 13 авг 2025 | 10:31
  • 469
  • 0
Тимът на Нюкасъл е много близо до привличането на английския национал Джейкъб Рамзи, след като вчера “свраките” постигнаха устна договорка с колегите си от Астън Вила за условията по сделката, информират редица авторитетни източници. От “Сейнт Джеймсис Парк” са се съгласили да платят 40 милиона паунда за играча, като той ще се превърне във второто ново попълнение на тима през това лято след Антъни Еланга от Нотингам Форест.

Бирмингамци нямаха особено желание да се разделят с играча, но имат сериозни проблеми, свързани с финансовия феърплей, и се нуждаят от свежи постъпления, за да могат да балансират своите финанси. Именно поради тази причина са се съгласили да се разделят с Рамзи. От своя страна от Нюкасъл трябваше да претърпят редица разочарования, след като последователно бяха изпуснати редица трансферни цели като - Жоао Педро, Лиъм Делап, Матеус Куня и Бенямин Шешко, но сега “свраките” изглежда се приближават към един от перспективните млади футболисти на Острова. На "Сейнт Джеймсис Парк" продължават да търсят ново попълнение в атака, което да облекчи сложната ситуация около Александър Исак.

