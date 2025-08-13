Лийдс се договори с Калвърт-Люин

Популярни
Лийдс е постигнал договорка с бившия нападател на Евертън Доминик Калвърт-Люин, който ще пристигне на “Елънд Роуд” като свободен агент. Според “Ди Атлетик” съвсем скоро 28-годишният нападател ще премине медицински прегледи и ще подпише личния си договор.

Калвърт-Люин изигра 273 мача за Евертън, в които отбеляза 71 гола. Ръководството на “карамелите” му предложи нов договор, но след девет години в клуба той реши да напусне. Преди да се договори с Лийдс, англичанинът е отказал на Съндърланд.

Той е осмото ново попълнение на Лийдс за това лято. Тимът, в който играе Илия Груев, се подсили сериозно след завръщането си в Премиър лийг. Другият нападател, когото привлякоха йоркширци, е Лукас Нмеча, който бе взет от Волфсбург.

