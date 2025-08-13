Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Героят на Ференцварош: Мечтаех за такъв мач

Героят на Ференцварош: Мечтаех за такъв мач

  • 13 авг 2025 | 13:40
  • 135
  • 0

Героят на Ференцварош Барнабаш Варга заяви, че е мечтал за такава развръзка на реванша с Лудогорец от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Нападателят вкара два гола за успеха на унгарския шампион с 3:0 на "Групама Арена".

"Вечерта преди двубоя си легнах с мечта за такъв мач. Това беше най-важният двубой за сезона, но сега най-важни ще са следващите ни две европейски срещи. Благодаря на феновете, те създадоха страхотна атмосфера през цялото време.

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това
Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Първите десет-петнадесет минути не бяха като в първия мач преди седмица, но след това отборът хвана ритъма и не само шансовете, но и головете дойдоха. Можехме да вкараме няколко пъти, но се изправихме срещу труден противник и успехът все пак беше заслужен.

Мачът Ференцварош - Лудогорец е сред най-слабо посетените в ШЛ
Мачът Ференцварош - Лудогорец е сред най-слабо посетените в ШЛ

Радвам се, че головете и асистенциите бяха дело на унгарци, това винаги е добре за унгарския футбол, но всъщност няма значение кой в отбора допринася за успеха, важен е крайният резултат", коментира Варга след мача с Лудогорец.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Илиян Киряков ще води Етър в регионалното дерби с Янтра (Габрово)

Илиян Киряков ще води Етър в регионалното дерби с Янтра (Габрово)

  • 13 авг 2025 | 13:52
  • 11
  • 0
Мачът Ференцварош - Лудогорец е сред най-слабо посетените в ШЛ

Мачът Ференцварош - Лудогорец е сред най-слабо посетените в ШЛ

  • 13 авг 2025 | 13:35
  • 219
  • 0
Дамбраускас: Ще бъдем принудени да поемаме повече рискове

Дамбраускас: Ще бъдем принудени да поемаме повече рискове

  • 13 авг 2025 | 13:23
  • 274
  • 0
Левски пристигна в Баку

Левски пристигна в Баку

  • 13 авг 2025 | 13:21
  • 1752
  • 1
104 години от рождението на първия капитан на ЦСКА

104 години от рождението на първия капитан на ЦСКА

  • 13 авг 2025 | 13:05
  • 373
  • 0
Христо Иванов: В Железничар мисля само за футбол, не ми се тръгваше от Локомотив (Пд)

Христо Иванов: В Железничар мисля само за футбол, не ми се тръгваше от Локомотив (Пд)

  • 13 авг 2025 | 12:30
  • 1700
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 2013
  • 3
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 13 авг 2025 | 13:18
  • 5422
  • 9
Левски пристигна в Баку

Левски пристигна в Баку

  • 13 авг 2025 | 13:21
  • 1752
  • 1
Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

  • 13 авг 2025 | 09:17
  • 8273
  • 9
Етър остана без треньор

Етър остана без треньор

  • 13 авг 2025 | 12:20
  • 4747
  • 10
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 13352
  • 6