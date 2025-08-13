Героят на Ференцварош: Мечтаех за такъв мач

Героят на Ференцварош Барнабаш Варга заяви, че е мечтал за такава развръзка на реванша с Лудогорец от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Нападателят вкара два гола за успеха на унгарския шампион с 3:0 на "Групама Арена".

"Вечерта преди двубоя си легнах с мечта за такъв мач. Това беше най-важният двубой за сезона, но сега най-важни ще са следващите ни две европейски срещи. Благодаря на феновете, те създадоха страхотна атмосфера през цялото време.

Първите десет-петнадесет минути не бяха като в първия мач преди седмица, но след това отборът хвана ритъма и не само шансовете, но и головете дойдоха. Можехме да вкараме няколко пъти, но се изправихме срещу труден противник и успехът все пак беше заслужен.

Радвам се, че головете и асистенциите бяха дело на унгарци, това винаги е добре за унгарския футбол, но всъщност няма значение кой в отбора допринася за успеха, важен е крайният резултат", коментира Варга след мача с Лудогорец.