  3. Мачът Ференцварош - Лудогорец е сред най-слабо посетените в ШЛ

Мачът Ференцварош - Лудогорец е сред най-слабо посетените в ШЛ

  • 13 авг 2025 | 13:35
  • 214
  • 0

Реваншът между Ференцварош и Лудогорец от третия квалификационен кръг на Шампионската лига е сред най-слабо посетените мачове в надпреварата. На трибуните на "Групама Арена" е имало 19 111 зрители.

С по-малка посещаемост са единствено двубоите Виктория Пилзен - Рейнджърс (11 341 зрители) и Пафос - Динамо Киев (7601 зрители).

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това
Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Най-много привърженици е имало на стадион "Луж" за Бенфика - Ница (64 511).

Лудогорец отпадна от най-силния европейски клубен турнир след нулево равенство на "Хювефарма Арена" и тежка загуба с 0:3 в Будапеща. "Орлите" ще играят плейоф за основната схема в Лига Европа. Там тимът на Руи Мота ще се изправи срещу северномакедонския Шкендия, като първата среща е в Скопие.

