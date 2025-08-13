Мачът Ференцварош - Лудогорец е сред най-слабо посетените в ШЛ

Реваншът между Ференцварош и Лудогорец от третия квалификационен кръг на Шампионската лига е сред най-слабо посетените мачове в надпреварата. На трибуните на "Групама Арена" е имало 19 111 зрители.

С по-малка посещаемост са единствено двубоите Виктория Пилзен - Рейнджърс (11 341 зрители) и Пафос - Динамо Киев (7601 зрители).

Най-много привърженици е имало на стадион "Луж" за Бенфика - Ница (64 511).

Assistências na 3ª PE da UCL:



64.511 SL BENFICA🆚Nice

45.371 Estrela Vermelha🆚Lech

39.497 Fenerbahçe🆚Feyenoord

34.233 FCK🆚Malmö

30.252 Qarabag🆚Shkendija

23.736 Brugge🆚Salzburg

21.005 Slovan🆚Kairat

19.111 Ferencvaros🆚Ludogorets

11.341 V. Plzen🆚Rangers

7.601 Pafos🆚D. Kiev pic.twitter.com/7ESkhqEQzr — Things & Stuff (@CenasEObjectos) August 13, 2025

Лудогорец отпадна от най-силния европейски клубен турнир след нулево равенство на "Хювефарма Арена" и тежка загуба с 0:3 в Будапеща. "Орлите" ще играят плейоф за основната схема в Лига Европа. Там тимът на Руи Мота ще се изправи срещу северномакедонския Шкендия, като първата среща е в Скопие.