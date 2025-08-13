Популярни
Привърженици на Спартак (Варна) си пожелаха още един национал

  • 13 авг 2025 | 09:33
  • 1117
  • 0

През изминалата футболна кампания голмайсторът Ахмед Ахмедов с екипа на Спартак  Варна бе повикан и дебютира за националния отбор на страната преди трансфера си в Япония. Окрилени от чудесната форма на вратаря Максим Ковальов, верните привърженици на "соколите" си пожелаха в социалните мрежи отборът да има поне още един национал в негово лице.

Ковальов е юноша на Черноморец Одеса и е бесарабски българин. Той принадлежи към обособената в Одеска област българска колония и е с двойно гражданство, което със сигурност може да наклони везните в тази насока.

/Пламен Трендафилов/

