Привърженици на Спартак (Варна) си пожелаха още един национал

През изминалата футболна кампания голмайсторът Ахмед Ахмедов с екипа на Спартак Варна бе повикан и дебютира за националния отбор на страната преди трансфера си в Япония. Окрилени от чудесната форма на вратаря Максим Ковальов, верните привърженици на "соколите" си пожелаха в социалните мрежи отборът да има поне още един национал в негово лице.

Ковальов е юноша на Черноморец Одеса и е бесарабски българин. Той принадлежи към обособената в Одеска област българска колония и е с двойно гражданство, което със сигурност може да наклони везните в тази насока.

/Пламен Трендафилов/