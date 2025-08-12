Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Обявиха съдията за дербито на Варна

Обявиха съдията за дербито на Варна

  • 12 авг 2025 | 16:16
  • 614
  • 0
Обявиха съдията за дербито на Варна

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за мачовете от предстоящия 5-и кръг в efbet Лига. Варненското дерби между Спартак и Черно море е поверено на Красен Георгиев.

Мартин Великов ще свири Битката за Тракия между Берое и Ботев (Пловдив). Мариян Гренебчарски е назначен за главен арбитър на Ботев (Враца) - Левски, а Георги Гинчев ще ръководи Арда - ЦСКА.

15 август 2025 г., петък, 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Монтана 1921

ГС:          Християна Красимирова Гутева            АС1:      Дарин Василев Иванов              АС2:      Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ:     Кристина Георгиева Георгиева             ВАР:      Владимир Вълков Вълков        АВАР:   Денислав Йорданов Сталев

СН:         Камен Михайлов Алексиев    

  

15 август 2025 г., петък, 21:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Славия 1913

ГС:          Станимир Лозанов Тренчев    АС1:      Мартин Емилов Венев               АС2:      Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:     Стоян Панталеев Арсов             ВАР:      Венцислав Георгиев Митрев  АВАР:   Васил Петров Минев

СН:         Иван Захариев Вълчев              

 

16 август 2025 г., събота, 19:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС:          Красен Иванов Георгиев           АС1:      Христо Пламенов Хаджийски АС2:      Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ:     Тодор Недялков Киров              ВАР:      Драгомир Димитров Драганов             АВАР:   Красимир Маргаритов Кръстев 

СН:         Мартин Живков Богдев            

 

16 август 2025 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев АД

ГС:          Мартин Живков Великов          АС1:      Мирослав Николаев Симеонов            АС2:      Живко Руменов Петров

4-ТИ:     Димо Стоянов Димов ВАР:      Никола Антонов Попов              АВАР:   Димитър Димитров Димитров

СН:         Георги Крумов Виделов           

  

17 август 2025 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС:          Георги Николов Кабаков           АС1:      Мартин Веселинов Маргаритов           АС2:      Станимир Илков Илков

4-ТИ:     Георги Петров Стоянов              ВАР:      Валентин Станчев Железов    АВАР:   Георги Димитров Давидов

СН:         Радан Василев Мирянов          

 

17 август 2025 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Левски

ГС:          Мариян Георгиев Гребенчарски          АС1:      Мирослав Максимов Иванов АС2:      Георги Любомиров Минев

4-ТИ:     Любослав Бисеров Любомиров            ВАР:      Радослав Петров Гидженов     АВАР:   Кристиян Николов Колев

СН:         Стоян Маринов Алексиев       

 

18 август 2025 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Септември Сф - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС:          Михаел Петков Павлов             АС1:      Милен Дончев Арабаджиев   АС2:      Марин Иванов Бонев

4-ТИ:     Кристиян Николов Колев          ВАР:      Димитър Димитров Димитров              АВАР:   Геро Георгиев Писков

СН:         Валентин Желев Добрев         

 

18 август 2025 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЦСКА ЕАД

ГС:          Георги Милков Гинчев               АС1:      Георги Пламенов Тодоров       АС2:      Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:     Венцислав Георгиев Митрев  ВАР:      Волен Валентинов Чинков       АВАР:   Стоян Панталеев Арсов

СН:         Вихрен Веселинов Манев       

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Млади попълнения в Асеновец

Млади попълнения в Асеновец

  • 12 авг 2025 | 13:36
  • 931
  • 0
Янтра (Полски Тръмбеш) привлече петима

Янтра (Полски Тръмбеш) привлече петима

  • 12 авг 2025 | 13:18
  • 1309
  • 1
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 35158
  • 18
Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 24997
  • 27
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 28076
  • 78
Феновете на Спартак (Варна) готвят протест

Феновете на Спартак (Варна) готвят протест

  • 12 авг 2025 | 11:08
  • 1735
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 24997
  • 27
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 35158
  • 18
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 20972
  • 70
Манчестър Сити може да се възползва от ситуацията на Донарума в ПСЖ

Манчестър Сити може да се възползва от ситуацията на Донарума в ПСЖ

  • 12 авг 2025 | 17:10
  • 1539
  • 0
11-те на Спартак (Плевен) и Дунав

11-те на Спартак (Плевен) и Дунав

  • 12 авг 2025 | 16:53
  • 1437
  • 0
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 28076
  • 78