Обявиха съдията за дербито на Варна

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за мачовете от предстоящия 5-и кръг в efbet Лига. Варненското дерби между Спартак и Черно море е поверено на Красен Георгиев.

Мартин Великов ще свири Битката за Тракия между Берое и Ботев (Пловдив). Мариян Гренебчарски е назначен за главен арбитър на Ботев (Враца) - Левски, а Георги Гинчев ще ръководи Арда - ЦСКА.

15 август 2025 г., петък, 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Монтана 1921

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Камен Михайлов Алексиев

15 август 2025 г., петък, 21:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Славия 1913

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Васил Петров Минев

СН: Иван Захариев Вълчев

16 август 2025 г., събота, 19:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Мартин Живков Богдев

16 август 2025 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев АД

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Георги Крумов Виделов

17 август 2025 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Станимир Илков Илков

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Радан Василев Мирянов

17 август 2025 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Левски

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Стоян Маринов Алексиев

18 август 2025 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Септември Сф - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Геро Георгиев Писков

СН: Валентин Желев Добрев

18 август 2025 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЦСКА ЕАД

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Вихрен Веселинов Манев