Агитките подготвят зрелищни хореографии за морското дерби

  • 11 авг 2025 | 21:44
Последните четири издания на морското дерби между Спартак (Варна) и Черно море преминаха под знака на модерна и съвременна хореография. Интересни хрумвания за комиксови герои и морски пирати от страна на двете агитки оцветяваха и придаваха емоция, настроение и желание за празнично надмощие.

Привържениците и на двата клуба събираха средства в последните домакински срещи за хореография, която се пази в тайна, но отново обещава да бъде пъстроцветна и оригинална.

Срещата  между градските съперници Спартак и Черно море е в събота от 19:00 часа на стадион "Спартак". Агитката на "моряците" започва своето шествие от Червения площад в  16:00 часа, след което ще се насочи към стадион "Спартак".

Тази на домакините по традиция ще бъде по-близо до клубния стадион на "соколите".

