Ковальов: Не съм играч на мача, взехме точки там, където никой не очакваше

Вратарят на Спартак (Варна) Максим Ковальов, който спаси доста положения при поражението с 1:2 от Левски на "Герена", обяви, че не се чувства "играч на мача".

"Истинско удоволствие е да играеш в такива мачове, защото играеш пред великолепна публика и няма какво да загубиш. Не съм съгласен, че съм "играч на мача", защото все пак допуснахме два гола. Искам да се обърна към моите съотборници, че предстои много важен мач в събота срещу Черно море и да ги помоля за малко повече самочувствие. Да повярват в себе си, защото могат да постигнат нещо във футбола.

Давам всичко от себе си и това е. Не, че съм скромен. Вярвам в собствените си сили, моите съотборници и Господ. Когато даваш максимума, трудът ти ще бъде възнаграден.

Отитваме се да се абстрахираме от цялата ситуация около клуба. Излизат от пресконференции някакви задължения, но ръководството ни помоли да се концентрираме върху нашата работа. Ще опитаме да направим всичко възможно да помогнем на ръководството с резултати. В първите четири мача взехме точки там, където никой не очакваше. Така че те помагат на нас, а ние - на тях. Нашият отбор има добър колектив и в добра работа с ръководството можем да постигнем добри резултати", каза Ковальов.