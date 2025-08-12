Феновете на Спартак (Варна) готвят протест

Отборът на Спартак (Варна) провежда пълноценна подготовка преди дербито в търсене на първа победа след четири изиграни срещи срещу градския съперник в последните две издания на efbet Лига. Играчите в началото на седмицата наблегнаха на физическата подготовка и силовите упражнения във фитнес залата " 100 тона ".

Въпреки проблемите с надвиснали задължения над клуба отборът се представя до този момент много добре. Поради тази причина привържениците няма да правят шествие преди варненското дерби. След дербито те ще бъдат в готовност за протестни действия пред офиса на Интерком Груп и Община Варна в търсена на изход от създалата се криза.