Хаджиевски: Срещу Левски не става само с желание

  • 10 авг 2025 | 21:08
  • 1118
  • 0

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски призна, че Левски е бил по-добрият отбор в мача между двата тима и загубата на “соколите” с 1:2. Все пак опитният специалист е оптимист за развитието на варненци.

Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете
Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете

“Нормално е Левски да е по-добър. Те са в добра форма и играе добре. Пожелавам успех в Азербайджан. Ние започнахме лошо мача и очаквах повече от нашия отбор. Срещу отбор като Левски не е достатъчно да имаш само желание. На полувремето направихме някои корекции и имахме някои шансове. Левски имаше доста ситуации и можеха да ни вкарат още, но вратарят ни спаси. Ние сме млад отбор и имаме време да се оправим”, каза Хаджиевски.

