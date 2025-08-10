Хаджиевски: Срещу Левски не става само с желание

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски призна, че Левски е бил по-добрият отбор в мача между двата тима и загубата на “соколите” с 1:2. Все пак опитният специалист е оптимист за развитието на варненци.

“Нормално е Левски да е по-добър. Те са в добра форма и играе добре. Пожелавам успех в Азербайджан. Ние започнахме лошо мача и очаквах повече от нашия отбор. Срещу отбор като Левски не е достатъчно да имаш само желание. На полувремето направихме някои корекции и имахме някои шансове. Левски имаше доста ситуации и можеха да ни вкарат още, но вратарят ни спаси. Ние сме млад отбор и имаме време да се оправим”, каза Хаджиевски.