Поредното ново попълнение на Милан пристигна за медицинските си прегледи

Централният защитник на Дженоа Кони Де Винтер пристигна този следобед в Милано, за да проведе медицинските си прегледи преди да завърши своя трансфер в Милан, съобщават местните медии.

След като премине своите тестове белгийският национал ще подпише петгодишен договор при заплата от 1,5-2 млн. евро на сезон. Милан пък ще плати на Дженоа 22-23 млн. евро. 23-годишният Де Винтер ще се превърне в шестото ново попълнение на “росонерите” през това лято, но първото такова в центъра на отбраната. Неговото привличане се наложи след договорената продажба на Малик Тиау в Нюкасъл за общо 40 млн. евро.

🚨 Koni De Winter arrives in Milano to undergo his medical for Milanpic.twitter.com/zAkuGnJGDL — Milan Eye (@MilanEye) August 12, 2025