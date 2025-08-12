Популярни
  • 12 авг 2025 | 18:06
  • 1071
  • 0
Поредното ново попълнение на Милан пристигна за медицинските си прегледи

Централният защитник на Дженоа Кони Де Винтер пристигна този следобед в Милано, за да проведе медицинските си прегледи преди да завърши своя трансфер в Милан, съобщават местните медии.

След като премине своите тестове белгийският национал ще подпише петгодишен договор при заплата от 1,5-2 млн. евро на сезон. Милан пък ще плати на Дженоа 22-23 млн. евро. 23-годишният Де Винтер ще се превърне в шестото ново попълнение на “росонерите” през това лято, но първото такова в центъра на отбраната. Неговото привличане се наложи след договорената продажба на Малик Тиау в Нюкасъл за общо 40 млн. евро.

