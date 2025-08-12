Сантиаго Хименес: Алегри донесе различна атмосфера в Милан

Популярни
Нападателят на Милан Сантиаго Хименес заяви, че новият треньор на тима Масимилиано Алегри е донесъл различна атмосфера и тя е предпоставка за по-успешен сезон. Мексиканецът пристигна при "росонерите" през януари за 32 млн. евро от Фейенорд, като вкара 6 гола в 19 мача, но очакванията към него са да бележи много по-често.

„Аз съм същият Сантиаго, но с повече глад, повече решителност и най-вече повече страст“, каза Хименес пред "Скай Спорт Италия".

„Трудно е, когато смениш отбора през януарския трансферен прозорец. Но сега всичко започва отначало. Наистина вярвам в себе си, както и в отбора. Трябва да дадем всичко от себе си, за да постигнем целите си. Няма да давам обещания, но бих искал да спечеля Скудетото с Милан", сподели нападателят.

„Лука Модрич спечели толкова много трофеи в кариерата си, присъствието му със сигурност ще ни мотивира. Сега атмосферата е различна в сравнение с последните няколко месеца. Алегри е треньор, който наистина обединява отбора. Още от първия ден на тренировките бях сигурен, че ни чака страхотен сезон", изтъкна мексиканецът.

„Не ме притеснява, че в тима може да дойде нов нападател, точно обратното. Колкото по-голяма е конкуренцията, толкова повече всички се подобряваме. Ще работя усилено, за да вкарам много голове", обеща Хименес.

