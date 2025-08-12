Популярни
Милан преотстъпи още един играч на новак в Серия "А"

  • 12 авг 2025 | 17:43
От Милан и Кремонезе официално потвърдиха, че полузащитникът Уорън Бондо ще играе под наем в новака в Серия "А" през предстоящия сезон. В сделката между двата клуба не е включена опция за постоянен трансфер.

Бондо пристигна в Милан в последните минути на зимния трансферен прозорец, когато бяха платени 10 млн. евро на предишния му клуб Монца. През пролетта той обаче изигра едва пет мача за “росонерите”. Освен това наставникът Масимилиано Алегри не го включи в плановете си за новата кампания и затова 21-годишният играч се съгласи да премине в Кремонезе, където ще получи повече игрово време.

Така французинът се превърна във втория играч, който Милан преотстъпи на “гриджоросите” в рамките на два дни. Вчера “Дявола” изпрати в състава на “тигрите” и крайния защитник Филипо Терачано отново под наем, но със задължителната опция да бъде купен срещу 4 млн. евро, ако Кремонезе избегне изпадане в Серия "Б". За около 18 месеца на “Джузепе Меаца” 22-годишният италианец записа участие в 23 мача.

