Новият ляв бек на Милан за заместването на Тео Ернандес, впечатленията от Алегри, сътрудничеството с Леао и почитта към Кафу

Новият ляв бек на Милан Первис Еступинян беше представен пред италианските медии като играч на клуба. На специалната си пресконференция еквадорският национал говори за отговорността да наследи Тео Ернандес, първите си впечатления от треньора Масимилиано Алегри, ентусиазма си да играе заедно с Рафаел Леао и влиянието на легендата Кафу за избора му на номер в отбора.

“Всички знаем, че Тео е отличен играч с доста добри умения. Той остави своята следа тук и бих искал да го поздравя за това. Сега обаче е мой ред. Много се радвам и нямам търпение да поема щафетата. Ще работя усърдно, за да покажа на всички, че ще се отплатя за доверието, което ми беше гласувано. Нямам търпение да направя феновете щастливи. Ще се опитам да се трудя възможно най-усърдно. Нямам търпение да спечеля възможно най-много трофеи с Милан, това е една от моите цели. Радвам се, че ще нося фланелката с номер 2 също като Кафу преди време. Толкова много играчи са носили този номер. Причината да го избера беше това, че чух много красиви и вдъхновяващи думи от Кафу за мен. Затова реших по този начин да му отдам почит.

Pervis #Estupinan can't wait to prove his worth and achieve big things with Milan 💪 pic.twitter.com/TZ1MoiuQzM — MilanReports (@MilanReportscom) August 12, 2025

Леао? Толкова съм готов да играя с него и нямам търпение. Всички знаем какви крака има Рафа, както и какви са неговите качества. Супер мотивиран съм от идеята да играя заедно с него. Това ме мотивира още повече, идеята да му помагам ме вдъхновява. Още от самото начало той ме приветства и ме посрещна с красива усмивка. Веднага разбрах, че заедно можем да правим добри неща. Дано да нараним много отбори. Алегри? Когато за първи път срещнах треньора, той ми се стори много приятен, все пак обича да се шегува с играчите. Но когато стане време за работа, той е много сериозен и жадува за победата. Много ми харесва негово отношение. В Премиър лийг доста се развих, като през последните години подобрих броя на асистенциите ми. Тук също ще се опитвам да бележа и да асистирам. Работата ми е не само да защитавам, но и да напредвам по терена и да правя асистенции”, коментира Еступинян.

Заедно с левия бек пред медиите беше представен и новият резервен вратар на Милан Пиетро Терачано, който не спести ласкави думи за титуляра на тази позиция Майк Менян. “Трябва да работим като отбор. Бях приет доста добре от останалите вратари. Треньорът е доста опитен и знаех, че подходът му щеше да бъде силен. Също така винаги съм бил любопитен да се запозная с Менян. Като капитан, той също ме приветства доста добре. Винаги ми се е струвал играч със силен характер, като това е точно така. Всички позитивни неща, които си мислех за него, се оказаха истина. Благодаря му за начина, по който ме посрещна тук. Мога да кажа само хубави неща за него”, заяви италианският страж.

🗣 Pietro Terracciano speaks at a press conference:



➤ Getting the call from #ACMilan

➤ Meeting Maignan

➤ Impressions of Torriani

➤ Taking the No.1 shirthttps://t.co/aFC2HkGwik #SempreMilan — SempreMilan (@SempreMilanCom) August 12, 2025