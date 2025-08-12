Популярни
  12 авг 2025 | 10:02
Само много сериозна оферта може да разплете казуса с Исак, който е заявил, че повече няма да играе за Нюкасъл

Александър Исак продължава да тренира индивидуално, а бъдещето на нападателя на Нюкасъл изглежда все така несигурно дни преди старта на новия сезон. В последните дни част от медиите на Острова говорят за предстоящата нова оферта на Ливърпул за шведа, докато други твърдят, че позицията на собствениците на “свраките” е, че Исак няма да бъде продаден през това лято. От Нюкасъл са свалили снимките на нападателя от клубния магазин, а от “Адидас” са регистрирали рязък спад на продажба на фланелки с неговото им. На фона на всичко това, от “Сейнт Джеймсис Парк” продължават да търсят нов нападател, като няколко имена са спрягани с тима на Еди Хау. Последното от тях е на Евангелос Павлидис от Бенфика. Нападателят на Брентфорд Йоан Уиса също изглежда много близо до Нюкасъл.

Според “Мирър” ръководството на Нюкасъл е категорично, че само много сериозна оферта от страна на Ливърпул може да отвори вратата пред Исак за трансфер. Преди клубът искаше около 150 милиона паунда за шведа, но сега изданието твърди, че сделка може да бъде сключена за 130 милиона паунда плюс бонуси. Досега шампионите отправиха една оферта, която бе за 110 милиона паунда плюс добавки.

Според Дейвид Орнстийн от “Ди Атлетик” Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл, дори ако летният трансферен прозорец затвори без сделка между двата клуба. Той няма никакво желание да бъде реинтегриран в отбора.

Гледната точка на шведа е, че след като през миналото в бил информиран от клуба, че по това време не може да му бъде предложен нов договор заради финансовите правила, той ясно е заявил, че това ще бъде последният му сезон за Нюкасъл.

