Ливърпул не бърза да се разделя с Киеза

Ливърпул не планира да продаде Федерико Киеза, преди да привлече Александър Исак от Нюкасъл. Това сериозно обърква плановете на Интер и Наполи, които се интересуват от италианския национал.

Киеза не убеди по време на едногодишния си престой на "Анфийлд", след като пристигна със свободен трансфер от Ювентус. Крилото често беше контузен или в слаба форма, но все пак записа 2 гола и 2 асистенции в 14 официални мача.

Киеза отказал на Фенербахче, иска само в Италия

Киеза взе участие само в две от предсезонните контроли и се предполагаше, че ще бъде преотстъпен или продаден. „Гадзета дело Спорт“ обаче настоява, че Арне Слот иска да задържи италианеца, поне докато не подпише с нов нападател, като основната цел е звездата на Нюкасъл Исак.

Интер и Наполи остават заинтересовани от 27-годишния Киеза, а ситуацията около него се следи и от Аталанта.

Снимки: Gettyimages