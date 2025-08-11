Популярни
Арне Слот иска Ливърпул да се стегне в задни позиции

  • 11 авг 2025 | 12:42
  • 1776
  • 4
Арне Слот иска Ливърпул да се стегне в задни позиции

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че отборът допуска прекалено много голове и трябва да се вземат мерки още до началото на сезона в Премиър лийг следващата седмица.

"Червените" спечелиха титлата през миналия сезон и похарчиха няколко стотин милиона лири за подсилване на състава, най-вече в предни позиции, но в последните си четири двубоя тимът допусна осем гола, включително и два в неделя срещу Кристъл Палас в мача за трофея "Къмюнити шийлд", който загуби след изпълнение на дузпи.

Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”
Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

"През миналия сезон контролирахме топката в големи периоди от мачовете, но това невинаги водеше до голови ситуации. Сега виждам подобрение при изграждането на атаките ни, но миналата година печелехме основно с малки разлики заради солидната ни игра в защита. В повечето мачове допускахме по максимум един гол. Сега се нуждаем от това малко да се стегнем в отбрана, защото не допускаме чак толкова много положения, но получаваме твърде много голове", коментира Слот след двубоя с Кристъл Палас.

Първият шампионатен мач за Ливърпул ще бъде в петък на "Анфийлд" като домакин на Борнемут.

Снимки: Gettyimages

