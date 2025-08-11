Ливърпул подготвя още една продажба

Левият защитник на Ливърпул Костас Цимикас ще напусне клуба. 29-годишният гръцки национал не бе в състава на мърсисайдци за мача за "Къмюнити шийлд" с Кристъл Палас и не попада в дългосрочните планове на мениджъра Арне Слот, който това лято взе на същата позиция унгареца Милош Керкез, а негова конкуренция за този пост е Андрю Робъртсън.

Според информации в английската преса интерес към Цимикас има от тима на Нотингам Форест, както и от няколко отбора от континенталната част на Европа.

Цимикас прекара пет сезона в състава на Ливърпул, като записа общо 115 мача с 18 асистенции в тях, но нито едно попадение. С екипа на "червените" той спечели веднъж Висшата лига, веднъж Купата на Англия, два пъти Купата на Лигата и игра един финал в Шампионската лига.