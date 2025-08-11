Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул подготвя още една продажба

Ливърпул подготвя още една продажба

  • 11 авг 2025 | 17:06
  • 2314
  • 0
Ливърпул подготвя още една продажба

Левият защитник на Ливърпул Костас Цимикас ще напусне клуба. 29-годишният гръцки национал не бе в състава на мърсисайдци за мача за "Къмюнити шийлд" с Кристъл Палас и не попада в дългосрочните планове на мениджъра Арне Слот, който това лято взе на същата позиция унгареца Милош Керкез, а негова конкуренция за този пост е Андрю Робъртсън.

Според информации в английската преса интерес към Цимикас има от тима на Нотингам Форест, както и от няколко отбора от континенталната част на Европа.

Цимикас прекара пет сезона в състава на Ливърпул, като записа общо 115 мача с 18 асистенции в тях, но нито едно попадение. С екипа на "червените" той спечели веднъж Висшата лига, веднъж Купата на Англия, два пъти Купата на Лигата и игра един финал в Шампионската лига.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Манчестър Сити и Евертън се разбраха за Джак Грийлиш

Манчестър Сити и Евертън се разбраха за Джак Грийлиш

  • 11 авг 2025 | 13:45
  • 10748
  • 5
Собственикът на Кристъл Палас призна, че клубът може да се раздели с Марк Геи

Собственикът на Кристъл Палас призна, че клубът може да се раздели с Марк Геи

  • 11 авг 2025 | 13:39
  • 2926
  • 0
Четирикратен олимпийски медалист става посланик на Борусия (Дортмунд)

Четирикратен олимпийски медалист става посланик на Борусия (Дортмунд)

  • 11 авг 2025 | 13:08
  • 956
  • 0
Вратарят на Кристъл Палас се надява тимът да бъде върнат в Лига Европа

Вратарят на Кристъл Палас се надява тимът да бъде върнат в Лига Европа

  • 11 авг 2025 | 13:07
  • 1383
  • 0
Арне Слот иска Ливърпул да се стегне в задни позиции

Арне Слот иска Ливърпул да се стегне в задни позиции

  • 11 авг 2025 | 12:42
  • 5128
  • 15
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 16346
  • 29
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември и Берое

11-те на Септември и Берое

  • 11 авг 2025 | 18:05
  • 867
  • 4
Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 16633
  • 40
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 33443
  • 195
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 5294
  • 0
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 15130
  • 5
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 34829
  • 28