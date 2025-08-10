Второ отлично бягане на Християн Касабов го прати на еврофинал на 110 м/пр

Популярни
  • 10 авг 2025 | 11:53
  • 1252
  • 2
Християн Касабов стана петият български финалист на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Тампере, Финландия. Касабов, който вчера спечели сериите с нов национален рекорд за възрастта, завърши втори във втората полуфинална серия с 13.52 секунди (-0.5 м/сек) и тази вечер в 19:15 часа българско време.

Победител в серията на българина стана британецът Тоби Райт с 13.51 сек, като само фотофинишът разчете разликата между двамата.

Треньор на Касабов, който миналата година беше трети на Европейското първенство за юноши под 18 г., е Симеон Попхлебаров.

