Касабов след медала: Много съм доволен от двата национални рекорда, благодаря на тренера

Сребърният европейски медалист на 110 метра с препятствия от Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Тампере Християн Касабов изрази задоволство от представянето си във Финландия.

“Много съм доволен, че постигнах два национални рекорда - единият в сериите, другият на финала. Много съм доволен, че бях много концентриран върху бягането и не се разколебах от другите опоненти, които влизат на осем крачки, а аз влизам на седем и това може да обърка ритъма. Доволен съм, че се дърпахме с конкуренцията. Най-много искам да благодаря на тренера (б.а. Симеон Попхлебаров) за целия труд, който е положил”, каза Касабов след медала.