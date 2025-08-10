Популярни
Страхотен Християн Касабов с нов национален рекорд и европейско сребро

  • 10 авг 2025 | 19:20
  • 3858
  • 4
Християн Касабов продължи с великолепното си представяне и във финала на 110 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика в Тампере, Финландия. Възпитаникът на Симеон Попхлебаров се пребори за сребърния медал с още един национален рекорд за възрастта от 13.31 секунди (+0.6 м/сек). Златния медал спечели италианецът Матео Тони с нов национален рекорд от 13.27 сек. Бронзовото отличие е за чехът Матиаш Зах с 13.33 сек.

Миналата година Касабов беше бронзов медалист и на Европейското първенство за юноши под 18 г.

Европейска шампионка на 100 м/пр при девойките стана швейцарката Жил Санчес с 13.24 сек (-1.5 м/сек), среброто заслужи французойката Мелиса Бенфата с 13.29 сек, а за бронза се пребори италианката Алесия Суко с 13.32 сек.

Снимки: Gettyimages

