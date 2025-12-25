Коледно настроение в семейството на Якоб Ингебригтсен

Популярни
  • 25 дек 2025 | 08:47
Суперзвездата на Норвегия в средните и дълги бягания Якоб Ингебригтсен постоянно показва любовта си към своята половинка в живота и дъщеричката си. Най-малкият от тримата братя Ингебригтсен често публикува семейни снимки в профила си в Инстаграм и не направи изключение и по Коледа. 

Носителят на олимпийска титла на 1500 метра не изневери на стила си и публикува щастливи семейни снимки в Инстаграм, пожелавайки Весела Коледа на своите последователи. 

Ингебригтсен имаше доста здравословни проблеми през 2025 г. и в края на годината реши да пропусне Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа, за да се подготви максимално добре за 2026 г., когато се надява отново да се покаже пред феновете си в познатата победна светлина. 

