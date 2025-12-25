Популярни
  Булевард
  2. Булевард
  Ева Свобода показа котенцата

Ева Свобода показа котенцата

  25 дек 2025 | 09:15
  • 1908
  • 1
Ева Свобода показа котенцата

Полската спринтьорка Ева Свобода е поредната спортистка, която зарадва своите последователи в Инстаграм с коледна фотосесия. Ексцентричната атлетка обаче заложи на по-интересни кадри. Тя позира пред украсеното коледно дърво с двете си котки, а на една от снимките се вижда и нейното куче. 

28-годишната Свобода има в колекцията си европейска титла на 60 метра в зала от Глазгоу 2019 и още два сребърни медала от тези форуми, както и световно сребро на 60 м под покрив също от Глазгоу 2024. 

На открито полякинята може да се похвали с европейско сребро на 100 м от Рим 2024 и на 4 по 100 м от Мюнхен 2022. 

