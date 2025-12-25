Топ 5 на жените в леката атлетика за 2025 г.

С наближаването на края на 2025 г. е време да се отличат лекоатлетките, които се представиха в собствена класа през този сезон.

1. Мелиса Джеферсън-Уудън

Почти по всички показатели 2025 г. принадлежеше на Мелиса Джеферсън-Уудън. На Световното първенство тя постигна най-добрите времена в света за сезона – 10.61 секунди на 100 метра и 21.69 секунди на 200 метра, с което си осигури два златни медала. Тя също така спечели злато с отбора на САЩ в щафетата 4х100 метра.

С напредването на сезона стана ясно, че за да бъде победена, е нужно перфектно представяне в неин слаб ден. Единствената ѝ загуба извън щафетите – трето място на 200 метра на GST Miami – е единственото петно в иначе безупречния ѝ актив.

Тя също така пробяга най-бързите 100 метра от американка, която не се казва Флорънс Грифит-Джойнър, и се изкачи до четвърто място във вечната ранглиста на САЩ на 200 метра.

2. Беатрис Чебет

Беатрис Чебет влезе в историята, като стана първата жена, слязла под 14-минутната бариера на 5000 метра, постигайки невероятното време от 13:58.06 на турнира Prefontaine Classic. Освен това тя спечели златни медали от Световното първенство както на 10 000, така и на 5000 метра.

Въпреки че списъкът ѝ с постижения е зашеметяващ, тези класации са безкомпромисни. Чебет има две загуби на пистата, каквито Джеферсън-Уудън няма: трето място на 10 000 метра на националния си шампионат и второ място на 1500 метра на Диамантената лига в Силезия. Годината безспорно беше велика за Чебет, но тук всичко се решава от малките детайли.

3. Валари Олман

Тук класацията става по-сложна. За втори пореден сезон състезателката в хвърлянето на диск Валари Олман спечели всяко състезание, в което участва. С перфектен актив и най-добро постижение в света – американски рекорд от 73.52 метра – защо е едва трета?

Причината е често срещана за атлетите от техническите дисциплини в подобни класации: Джеферсън-Уудън и Чебет бяха изключителни в няколко дисциплини, като Чебет дори постави световен рекорд. Олман имаше почти безупречна година, но за да претендира за първото място, може би ще трябва да добави световен рекорд към списъка си с постижения през следващия сезон.

4. Тара Дейвис-Уудхол

Състезателката в скока на дължина Тара Дейвис-Уудхол се намира в сходна позиция с Валари Олман. Тя доминираше в своята дисциплина, печелейки Световното първенство и финала на Диамантената лига. Сезонът ѝ се отличаваше с постоянство и силни изяви в ключови моменти, но смазващото превъзходство и рекордите на атлетките пред нея я поставят на четвърто място. Годината беше звездна за Дейвис-Уудхол, но не съвсем достатъчна, за да пробие в топ три в сезон на исторически постижения на пистата.

Тара Дейвис-Уудхол завърши сезона без загуба в скока на дължина, затвърждавайки статута си на най-добра в света. Нейната доминираща кампания през 2025 г. включваше победи както на шампионата на САЩ, така и на Световното първенство.

Тя на два пъти постигна най-добрия резултат в света от 7.13 метра и не е губила състезание от Световното първенство в Будапеща през 2023 г. Единствената малка критика към иначе безупречната ѝ година е, че се фокусира изключително върху основната си дисциплина и не постави нови рекорди.

5. Фейт Кипиегон

Фейт Кипиегон, често определяна като най-великата за всички времена, изненадващо се озовава на пето място в класацията. Това до голяма степен се дължи на факта, че тя е поставила изключително високи стандарти за себе си, правейки световния рекорд и златния медал да изглеждат почти рутинни.

Освен това сезонът ѝ не беше напълно перфектен. Макар Кипиегон смело да се включи в бягането на 5000 метра на Световното първенство, тя беше победена от сънародничката си Чебет, световната рекордьорка в дисциплината.

Въпреки че постави нов световен рекорд на 1500 метра, пробяга най-бързата миля в историята и си осигури четвърти златен медал от Световно първенство на 1500 метра, загубата ѝ в по-дългата дистанция я поставя на тази позиция.

Снимки: Gettyimages