Елиуд Кипчоге: Не се оттеглям

По-рано тази година Елиуд Кипчоге обяви, че е приключил със състезателната си кариера. В продължение на повече от две десетилетия Елиуд Кипчоге носеше тежестта на историята на гърба си и спечели почти всичко, което можеше да бъде спечелено.

Той пренаписа представите за възможностите на човешкото тяло и се превърна, по почти всеобщо мнение, в най-великия маратонец на всички времена.

Сега 41-годишният атлет казва, че преследването на медали и признание е приключило.

"Това, което правя, не е оттегляне“, казва той. "Аз се развивам. Бягам с цел.“

Кипчоге планира да пренесе бягането си до краищата на света със световното турне Eliud Kipchoge World Tour – не за да доказва величието си, а за да го сподели.

През следващите две години и половина двукратният олимпийски шампион ще пробяга по един маратон на всеки от седемте континента.

"Бягането е най-универсалният спорт“, споделя той пред Newsday на BBC World Service. "То ни свързва всички. С този проект искам да се състезавам не само за рекорди, а за хората.“

"Искам да вдъхновявам, да се отблагодаря и да напомня на всички, че никой човек не е ограничен.“

Наследство без граници Кипчоге стана третият мъж, защитил олимпийска титла в маратона, със златото си от Токио 2020. За да се разбере значимостта на този момент, е полезно да се осъзнае мащабът на успехите на Кипчоге.

Освен олимпийските титли, отличията на Кипчоге включват световна титла, 11 победи в Световните маратонски мейджъри и два официални световни рекорда.

В едно от най-впечатляващите постижения в спорта, той стана първият човек, пробягал маратон под два часа при специални условия във Виена през 2019 г., записвайки неофициално време от един час, 59 минути и 40 секунди.

"Когато погледна назад към последните 23 години, връхната точка беше създаването на история“, казва той. "Не спечелването на медали, дори не и подобряването на световни рекорди, а отварянето на съзнанието на хората по света, за да повярват, че не са ограничени в нищо, което правят.“

Тази вяра се превръща в основа на следващата му глава. Турнето ще се проведе под егидата на Eliud's Running World – дългосрочна платформа, създадена да насърчава участието в бягането, като същевременно подкрепя глобални каузи.

Всеки маратон ще набира средства за фондацията Eliud Kipchoge Foundation, която се фокусира върху образование, екологична устойчивост и здравеопазване.

Кипчоге се надява да събере по 1 милион долара (739 000 британски лири) на всяка спирка, като проектите ще бъдат съобразени с местните нужди.

В Кения визията му включва изграждане на библиотеки във всички 47 окръга. В други градове той иска турнето да остави след себе си осезаеми ползи, а не само спомени.

"Искам да оставя наследство от образование“, казва Кипчоге. "В книгите има знание. Ако искаме да мислим в синхрон с външния свят, трябва да придобием знания и да разберем как мислят другите хора.“

Кипчоге не възприема бягането на маратон в екстремния студ на Антарктида като трик, а като изявление.

"Става въпрос за разширяване на границите“, обяснява той. „Искам да покажа на света, че все още можете да разширявате границите си във всичко, дори и в най-тежките условия.“

На въпроса дали не се натоварва прекалено, отговорът му е характерно директен.

"Животът е да продължаваш напред“, казва той. "В момента, в който спреш да настояваш, това вече не е живот.“

"Никой не защитава младите атлети“

Кипчоге обяви края на олимпийската си кариера, след като не успя да завърши маратона на Париж 2024. Промяната в мисленето на Кипчоге е оформена не само от успехите му, но и от това, което вижда около себе си.

През последните години той става все по-откровен относно благосъстоянието на хиляди атлети, които тренират също толкова усилено и мечтаят също толкова смело като големите звезди, но остават с малка защита, когато не успеят.

"Не съм доволен от начина, по който се отнасят с атлетите или как им се плаща“, казва той. „Светът на спорта генерира огромни печалби, но много малка част от тях отива при атлета.“

Той вярва, че системата създава опасно разделение. Елитните спортисти печелят непропорционално много, докато мнозинството се бори за оцеляване – често без образование, насоки или дългосрочна подкрепа.

"Това е реален проблем. И е огромна пропаст. Ако не цениш някого, той ще си тръгне“, казва Кипчоге. „А ако си тръгне без знания, това отваря врата за експлоатация.“

Кипчоге съжалява за случая с Еванс Кибет, кенийски бегач на средни разстояния, който някога е мечтал да успее в спорта, а сега е държан в Украйна като военнопленник, след като се е бил на страната на Русия.

Кибет твърди, че е бил примамен с обещания за платени състезания и работа, само за да се окаже мобилизиран и изпратен на фронтовата линия.

Неговият случай разкри колко уязвими могат да бъдат атлетите, когато възможностите са оскъдни, а отчаянието – голямо.

"Това е нещастие“, казва Кипчоге. "Младите хора искат да подкрепят семействата си. Искат по-добър живот. Но никой не ги защитава.“

За Кипчоге проблемът е в системния провал. "Талантът не прилича на талант, ако не го подхранваш“, казва лекоатлетът. Кипчоге твърди, че федерациите, агентите и управляващите органи не са успели да инвестират правилно вобразование, наставничество и закрила, особено за спортисти, които не постигат незабавенуспех.

"Диамантът е просто камък“, добавя той. "Ако е добре обработен, се превръща в нещоценно. Ако не е, си остава просто камък.“

Обама, Роналдо и силата на спорта През 2023 г. Кипчоге стана първият мъж, спечелил маратона в Берлин пет пъти следпобедите си през 2015, 2017, 2018 и 2022 г. Кениецът отдавна се застъпва за чистия спорт, предупреждавайки, че натискът за бързуспех допринася за употребата на допинг и етични компромиси.

"Хората искат бързо забогатяване“, казва той. "Те не виждат отвъд спорта. Не ценятдълголетието.“

Той вярва, че спортът трябва да се третира като професия с дългосрочен хоризонт, а не като хазартна игра. "Ако научим младите хора да мислят за живота отвъд спорта, да оставят чисто наследство, тогава спортът ще спечели“, заявява Кипчоге.

Тази философия се простира и извън леката атлетика. Кипчоге е говорил занаставничеството на спортисти в други дисциплини, включително бокс, джудо и ръгби,особено в общности, където спортът може да осигури структура, цел и възможности.

"Искаме да дадем на младите хора избор“, казва той. "Спортът може да промениобществото, но само ако се подхожда към него по правилния начин.“

Ценностите на Кипчоге проличават дори в по-леките моменти. На въпрос кого би избрал занеангажиращ джогинг навсякъде по света, отговорът му не е друг спортист.

"Барак Обама“, отговаря той. "Защото е истински човек.“

Между футболните величия Лионел Меси и Кристиано Роналдо, Кипчоге избира Роналдо – незаради блясъка, а заради работната етика.

"Той работи усилено всеки ден, за да подобри таланта си“, обяснява Кипчоге.

Това е позната тема. Кипчоге цени дисциплината пред блясъка, процеса пред резултата ицелта пред аплодисментите.

Той казва, че световното му турне няма да заличи състезателния пламък, който еопределил кариерата му. Но смисълът зад този пламък се е променил.

"Нямам какво повече да доказвам на света“, казва той. "Това, което искам сега, е дапредам духа на бягането на следващото поколение.“

Снимки: Gettyimages