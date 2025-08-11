Наистина ли никой не е искал поста на Васьор?

Новият договор на шефа на Ферари Фредерик Васьор едва ли беше голяма изненада, като сключването му беше потвърдено от Скудерията и дойде след някои много интересни спекулации в медиите, не само в Италия.

Васьор, както и президентът на Ферари Джон Елкан вече коментираха темата и дадоха да се разбере, че подновяването на договора на французина е било логичното решение и продължение на съвместната им работа до момента.

Британският журналист Джо Сейуърд акцентира на промяната в политиката на Ферари, която в последните години им донесе основно неуспехи във Формула 1.

„От много време насам във Ферари имат лошия навик да сменят шефа на тима на всеки три или четири години – написа Сейуърд. – Но новината, че Васьор остава е може би знак, че големите шефове на компанията най-после са разбрали, че е най-добре да запазят хората в екипа и да им дадат шанс да покажат какво могат преди да ги освободят.

„Но трябва да кажем, че шефовете на Васьор не са били особено убедени, че той трябва да запази поста си. А и никой друг не е искал този пост.“

Разбира се, Сейуърд не привежда доказателства за това си твърдение и едва ли някога ще намерим официален източник от Скудерията, който да го потвърди. Но историята сочи, че моделът, изграден от Лука ди Монтедземоло и Жан Тод работи и носи успехи, а опитите на всички останали ръководители на Ферари и Джестионе Спортива след тях се оказаха неуспешни. С изключение на титлата на Кими Райконен, но пък за нея сериозен принос има и Макларън.

