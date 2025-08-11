Популярни
»

Гледай на живо

Как ще подходи Лудогорец в реванша срещу Ференцварош - отговорът от наставника на шампионите Руи Мота
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Наистина ли никой не е искал поста на Васьор?

Наистина ли никой не е искал поста на Васьор?

  • 11 авг 2025 | 18:38
  • 1340
  • 0

Новият договор на шефа на Ферари Фредерик Васьор едва ли беше голяма изненада, като сключването му беше потвърдено от Скудерията и дойде след някои много интересни спекулации в медиите, не само в Италия.

Васьор, както и президентът на Ферари Джон Елкан вече коментираха темата и дадоха да се разбере, че подновяването на договора на французина е било логичното решение и продължение на съвместната им работа до момента.

Ферари вече тества крило с активна аеродинамика
Ферари вече тества крило с активна аеродинамика

Британският журналист Джо Сейуърд акцентира на промяната в политиката на Ферари, която в последните години им донесе основно неуспехи във Формула 1.

„От много време насам във Ферари имат лошия навик да сменят шефа на тима на всеки три или четири години – написа Сейуърд. – Но новината, че Васьор остава е може би знак, че големите шефове на компанията най-после са разбрали, че е най-добре да запазят хората в екипа и да им дадат шанс да покажат какво могат преди да ги освободят.

Пиастри откри ключа към победите над Норис?
Пиастри откри ключа към победите над Норис?

„Но трябва да кажем, че шефовете на Васьор не са били особено убедени, че той трябва да запази поста си. А и никой друг не е искал този пост.“

Разбира се, Сейуърд не привежда доказателства за това си твърдение и едва ли някога ще намерим официален източник от Скудерията, който да го потвърди. Но историята сочи, че моделът, изграден от Лука ди Монтедземоло и Жан Тод работи и носи успехи, а опитите на всички останали ръководители на Ферари и Джестионе Спортива след тях се оказаха неуспешни. С изключение на титлата на Кими Райконен, но пък за нея сериозен принос има и Макларън.

Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен
Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен

Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен

  • 11 авг 2025 | 17:12
  • 1015
  • 1
Ферари вече тества крило с активна аеродинамика

Ферари вече тества крило с активна аеродинамика

  • 11 авг 2025 | 15:02
  • 2625
  • 1
Нювил: Мога да поемам повече рискове, ще преследвам победите

Нювил: Мога да поемам повече рискове, ще преследвам победите

  • 11 авг 2025 | 14:05
  • 389
  • 0
Какви фенове идват на “Спа” да гледат Формула 1?

Какви фенове идват на “Спа” да гледат Формула 1?

  • 11 авг 2025 | 13:34
  • 1232
  • 1
Гюнтер Щайнер посочи най-добрия новак във Формула 1

Гюнтер Щайнер посочи най-добрия новак във Формула 1

  • 11 авг 2025 | 13:15
  • 1004
  • 1
Президентът на Парагвай: При нас са някои от най-добрите отсечки в света

Президентът на Парагвай: При нас са някои от най-добрите отсечки в света

  • 11 авг 2025 | 12:49
  • 1339
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:2 Берое, Фурие намали

Септември 1:2 Берое, Фурие намали

  • 11 авг 2025 | 19:47
  • 4583
  • 14
Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 24545
  • 73
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 37791
  • 215
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 7464
  • 1
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 19499
  • 6
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 39558
  • 34