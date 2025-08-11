Популярни
Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен

  • 11 авг 2025 | 17:12
Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер е уверен, че шефът на Мерцедес Тото Волф няма да се откаже от опитите си да привлече световния шампион Макс Верстапен.

Макс вече потвърди, че през 2026 остава в Ред Бул, но няма гаранции, че няма да напусне за сезон 2027, тъй като отново ще може да активира клауза за предсрочното прекратяване на договора му, който е до края на 2028 година.

Много анализатори са на мнение, че сезон 2026 е последен шанс да Ред Бул да убедят Макс, че могат да се върнат отново на шампионското си ниво от предишните години, а и с отстраняването на Кристиан Хорнър подкрепяният от клана Верстапен доктор Хелмут Марко разполага с по-голяма власт в сравнение с преди.

„2026 ще е вълнуващ сезон, това е сигурно, защото кой знае как ще се представят новите коли – обясни Ралф пред Sky Sports Германия. – Кой ще се справи най-добре с новите правила?

„Може би в Ред Бул ще успеят да направят добра кола, то тогава спекулациите за бъдещето на Макс ще са съвсем различни.

„Но аз не мисля, че Тото Волф ще се откаже от Макс. Ако един отбор може да привлече най-добрият пилот в света, а в момента това е Макс, то той трябва да опита.“

Очаква се, че новите технически правила за сезон 2026 ще променят разпределението на силите, но в същото време вървят упорити слухове, че Мерцедес ще разполага с най-добрата задвижваща система. В същото време проектът на Ред Бул, развиван заедно с Форд за самостоятелно разработвана задвижваща система вече изостава и от тима потвърдиха, че работата върви със закъснение и се спекулира, че екипът остава далеч от желаната мощност на системата.

Снимки: Gettyimages

