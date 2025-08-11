Пиастри откри ключа към победите над Норис?

Пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис водят оспорвана битка за световната титла във Формула 1, като австралиецът има скромен аванс пред съотборника си - точно 9 точки. Пиастри има 6 победи от началото на сезона, а Норис - 5 и може да се окаже, че в последните 10 състезателни уикенди и най-малките разлики в представянето им ще са решаващи.

И Оскар е на мнение, че е открил ключа към успехите срещу съотборника му Норис, който в Унгария демонстрира, че е готов да се бори докрай и изобщо не е загубил амбиция за титлата.

The progress of Piastri 📈



From rookie to title contender within three seasons 🌟#F1 @OscarPiastri pic.twitter.com/EoPRyeT3kx — Formula 1 (@F1) August 10, 2025

“Първо, тази година съм доволен от представянето си в квалификациите - обясни Пиастри. - Все още не е перфектно, но определено има подобрение в сравнение с миналата кампания.”

Този сезон резултатът от квалификационните битки между двамата пилоти на Макларън е 8:6 в полза на Пиастри, а в спринтовите квалификации Оскар води с 3:0.

“Разпределението на силите в битката с Ландо е сходно като това от миналата година, въпреки че в края на 2024 той дръпна много напред - допълни Оскар. - Не мога да посоча, че има една област, в която аз решително да изоставам или той да има голямо предимство.

“Но тази година успявам много по-често да направя всичко необходимо, за да имам добър уикенд. Това означава чиста работа в тренировките, правилно настройване на колата, без грешки в квалификацията и чисто състезание. Това е ключът, ако успея да постигна това до края на сезона във всеки един уикенд, това ще ми донесе успех.”

Пилотите на Макларън разполагат с най-добрия автомобил в колоната във Формула 1 този сезон и малко след средата на сезона вече е ясно, че няма да имат друг съперник за титлата, което прави битката помежду им още по-оспорвана, като тя ще зависи много повече и от работата на тима.

