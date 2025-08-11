Президентът на Парагвай: При нас са някои от най-добрите отсечки в света

Президентът на Парагвай Сантяго Пеня Паласиос беше един от гостите на рали “Финландия” и дори излезе на стартовата рампа със световния шампион в WRC3 Диего Домингес, за да пожелае късмет на сънародника си.
Също така, Пеня беше във Финландия и за да популяризира дебютното издание на рали “Парагвай” като кръг от Световния рали шампионат, като надпреварата ще се проведе от 28 до 31 август.
“При нас са някои от най-добрите скоростни отсечки в света - обясни Пеня. - Те ще се харесат както на пилотите, така и на феновете. Ние сме много гостоприемни и това ще бъде оценено от рали феновете. Дълго време Парагвай беше като скрит скъпоценен камък, тъй като сме заобиколени от други държави и сме непознати на много хора, но съм сигурен, че това ще се промени и изненадата ще е приятна.”
Център на рали “Парагвай” ще е град Енкарнасион, разположен в южната част на страната. Градът е на единия бряг на река Параноя, а на другия е вече територията на Аржентина, границата с Бразилия също е близо и организаторите на ралито се надяват на много фенове, които ще дойдат от съседните държави, за да гледат състезанието.
Снимки: Gettyimages