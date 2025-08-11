Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Президентът на Парагвай: При нас са някои от най-добрите отсечки в света

Президентът на Парагвай: При нас са някои от най-добрите отсечки в света

  • 11 авг 2025 | 12:49
  • 536
  • 0

Президентът на Парагвай Сантяго Пеня Паласиос беше един от гостите на рали “Финландия” и дори излезе на стартовата рампа със световния шампион в WRC3 Диего Домингес, за да пожелае късмет на сънародника си.

Също така, Пеня беше във Финландия и за да популяризира дебютното издание на рали “Парагвай” като кръг от Световния рали шампионат, като надпреварата ще се проведе от 28 до 31 август.

Ожие: Вълнуващо е да съм част от битката за титлата!
Ожие: Вълнуващо е да съм част от битката за титлата!

“При нас са някои от най-добрите скоростни отсечки в света - обясни Пеня. - Те ще се харесат както на пилотите, така и на феновете. Ние сме много гостоприемни и това ще бъде оценено от рали феновете. Дълго време Парагвай беше като скрит скъпоценен камък, тъй като сме заобиколени от други държави и сме непознати на много хора, но съм сигурен, че това ще се промени и изненадата ще е приятна.”

Център на рали “Парагвай” ще е град Енкарнасион, разположен в южната част на страната. Градът е на единия бряг на река Параноя, а на другия е вече територията на Аржентина, границата с Бразилия също е близо и организаторите на ралито се надяват на много фенове, които ще дойдат от съседните държави, за да гледат състезанието.

WRC сезонът на Мартинс Сескс приключи
WRC сезонът на Мартинс Сескс приключи
 Балтийските държави харчат повече за оръжия, не за ралита
Балтийските държави харчат повече за оръжия, не за ралита
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Васьор: Имам най-вълнуващата работа във Формула 1

Васьор: Имам най-вълнуващата работа във Формула 1

  • 10 авг 2025 | 20:56
  • 3563
  • 1
Албон: На „Зандвоорт“ все едно караш в супермаркет

Албон: На „Зандвоорт“ все едно караш в супермаркет

  • 10 авг 2025 | 18:34
  • 2954
  • 0
WRC сезонът на Мартинс Сескс приключи

WRC сезонът на Мартинс Сескс приключи

  • 10 авг 2025 | 17:33
  • 1596
  • 0
Астън Мартин постига сериозен прогрес с колата за 2026?

Астън Мартин постига сериозен прогрес с колата за 2026?

  • 10 авг 2025 | 17:13
  • 3415
  • 0
Минарди: Хамилтън се оплаква за неща, които са му обещани, но не се случват

Минарди: Хамилтън се оплаква за неща, които са му обещани, но не се случват

  • 10 авг 2025 | 16:47
  • 4251
  • 4
Леклер: Ферари ще се бори за най-доброто възможно класиране през 2025

Леклер: Ферари ще се бори за най-доброто възможно класиране през 2025

  • 10 авг 2025 | 16:19
  • 1891
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 10988
  • 40
Левски привлича халф от Алжир

Левски привлича халф от Алжир

  • 11 авг 2025 | 09:36
  • 21916
  • 11
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 5603
  • 11
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 5590
  • 0
Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

  • 11 авг 2025 | 11:25
  • 4094
  • 20
Арда приема Локомотив (Пд) с мисъл за Кауно Жалгирис

Арда приема Локомотив (Пд) с мисъл за Кауно Жалгирис

  • 11 авг 2025 | 07:26
  • 7391
  • 38