Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Балтийските държави харчат повече за оръжия, не за ралита

Балтийските държави харчат повече за оръжия, не за ралита

  • 9 авг 2025 | 12:17
  • 392
  • 0

Заплахата от война с Русия се отразява на начина, по който промоутърът на Световния рали шампионат е наредил календара за догодина. Това призна директорът в компанията, който отговаря за състезанията Саймън Ларкин.

Ларкин говори по въпроса в рамките на рали „Финландия“, като темата тръгна от отсъствието на Латвия от календара на WRC за 2026 година.

Поне още две европейски държави се борят за място в WRC
Поне още две европейски държави се борят за място в WRC

Латвия влезе в календара на световния шампионат миналата година и се оказа страхотен успех – интересни и бързи отсечки, появата на Мартинс Сескс плюс огромния ентусиазъм на цялата страна и хората, които организираха ралито. Идеята беше Естония и Латвия да се редуват в календара на WRC като второто бързо макадамово рали, което да допълва това във Финландия.

Но за 2026 мястото отново отиде при Естония и Ларкин обясни причината за това, като изказването му не донесе много оптимизъм относно бъдещето на рали „Латвия“.

Все още не е ясно къде ще се проведе рали „Италия“ догодина
Все още не е ясно къде ще се проведе рали „Италия“ догодина

„В Латвия искат да се върнат в календара – обясни Ларкин. – Но няма какво повече да се каже по въпроса. Да, искат, но не беше възможно за 2026.

„В една определена част на Европа, която граничи с една определена държава, която не е в Европа, в момента има съвсем други приоритети при използването на държавния бюджет, други неща вълнуват хората, всичко е различно.“

Парагвай събира Грязин и другите претенденти за титлата в WRC2
Парагвай събира Грязин и другите претенденти за титлата в WRC2

Ларкин говори за заплахата от Русия, която преди три години нападна Украйна, а прибалтийските й съседи усилено се въоръжават, тъй като има сериозен шанс те да са следващите, които ще бъдат нападнати от руснаците.

„Опасявам се, че в момента големите спортни събития ще отстъпят леко – допълни Ларкин. – Това не означава, че ще изчезнат. В момента бюджетите отиват за други неща, така че на тези страни им е трудно. Ние трябва да уважаваме това.“

Но пък съвсем наскоро рали „Финландия“ си осигури по-дългосрочно бъдеще в WRC, най-малкото защото финландците са доста по-богати от балтийските си съседи.

„Това се усеща и тук, във Финландия – обясни Ларкин. – Финландия не е държава, която да има проблеми с военните разходи, които иска НАТО или пък с брутния вътрешен продукт, нито пък с разходите за отбрана. Но не е лесно, особено когато имаш обща граница със споменатата по-рано държава.“

Следващият нов старт от WRC ще е на екзотично място
Следващият нов старт от WRC ще е на екзотично място
 Рали „Финландия“ остава в WRC до края на 2031
Рали „Финландия“ остава в WRC до края на 2031
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Васьор: През 2026 ще имаме добър шанс за титлата

Васьор: През 2026 ще имаме добър шанс за титлата

  • 9 авг 2025 | 13:13
  • 243
  • 0
Волф: Ръсел беше по-силен от Хамилтън през 2024

Волф: Ръсел беше по-силен от Хамилтън през 2024

  • 9 авг 2025 | 11:35
  • 496
  • 3
Макларън: Пиастри и Норис ще имат равен шанс в битката за титлата

Макларън: Пиастри и Норис ще имат равен шанс в битката за титлата

  • 9 авг 2025 | 11:03
  • 1030
  • 0
Ланс Строл с искане към Формула 1 за решаване на дъждовната криза

Ланс Строл с искане към Формула 1 за решаване на дъждовната криза

  • 8 авг 2025 | 19:05
  • 1849
  • 2
Шумахер: Определено мога да си представя Люис да се оттегли в края на годината

Шумахер: Определено мога да си представя Люис да се оттегли в края на годината

  • 8 авг 2025 | 18:17
  • 4283
  • 4
БМВ няма да влиза в MotoGP през 2027 година

БМВ няма да влиза в MotoGP през 2027 година

  • 8 авг 2025 | 16:42
  • 616
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

  • 9 авг 2025 | 08:00
  • 11590
  • 114
Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

  • 9 авг 2025 | 10:31
  • 11275
  • 10
Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

  • 9 авг 2025 | 07:30
  • 7304
  • 22
Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

  • 9 авг 2025 | 12:46
  • 5608
  • 1
Нидерландия застава на пътя на България

Нидерландия застава на пътя на България

  • 9 авг 2025 | 07:00
  • 6674
  • 0
„Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

„Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

  • 9 авг 2025 | 09:30
  • 6168
  • 26