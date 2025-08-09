Балтийските държави харчат повече за оръжия, не за ралита

Заплахата от война с Русия се отразява на начина, по който промоутърът на Световния рали шампионат е наредил календара за догодина. Това призна директорът в компанията, който отговаря за състезанията Саймън Ларкин.

Ларкин говори по въпроса в рамките на рали „Финландия“, като темата тръгна от отсъствието на Латвия от календара на WRC за 2026 година.

2026 at a glance 👀#WRC pic.twitter.com/zYLTtBGBI3 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 7, 2025

Поне още две европейски държави се борят за място в WRC

Латвия влезе в календара на световния шампионат миналата година и се оказа страхотен успех – интересни и бързи отсечки, появата на Мартинс Сескс плюс огромния ентусиазъм на цялата страна и хората, които организираха ралито. Идеята беше Естония и Латвия да се редуват в календара на WRC като второто бързо макадамово рали, което да допълва това във Финландия.

Но за 2026 мястото отново отиде при Естония и Ларкин обясни причината за това, като изказването му не донесе много оптимизъм относно бъдещето на рали „Латвия“.

Все още не е ясно къде ще се проведе рали „Италия“ догодина

„В Латвия искат да се върнат в календара – обясни Ларкин. – Но няма какво повече да се каже по въпроса. Да, искат, но не беше възможно за 2026.

„В една определена част на Европа, която граничи с една определена държава, която не е в Европа, в момента има съвсем други приоритети при използването на държавния бюджет, други неща вълнуват хората, всичко е различно.“

Парагвай събира Грязин и другите претенденти за титлата в WRC2

Ларкин говори за заплахата от Русия, която преди три години нападна Украйна, а прибалтийските й съседи усилено се въоръжават, тъй като има сериозен шанс те да са следващите, които ще бъдат нападнати от руснаците.

„Опасявам се, че в момента големите спортни събития ще отстъпят леко – допълни Ларкин. – Това не означава, че ще изчезнат. В момента бюджетите отиват за други неща, така че на тези страни им е трудно. Ние трябва да уважаваме това.“

Но пък съвсем наскоро рали „Финландия“ си осигури по-дългосрочно бъдеще в WRC, най-малкото защото финландците са доста по-богати от балтийските си съседи.

„Това се усеща и тук, във Финландия – обясни Ларкин. – Финландия не е държава, която да има проблеми с военните разходи, които иска НАТО или пък с брутния вътрешен продукт, нито пък с разходите за отбрана. Но не е лесно, особено когато имаш обща граница със споменатата по-рано държава.“

Следващият нов старт от WRC ще е на екзотично място

Рали „Финландия“ остава в WRC до края на 2031

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages